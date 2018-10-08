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'Yıldız Tilbe'yi badem ezmesiyle besledim'

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.10.2018 23:06 | Son Güncelleme

Hafta sonu Edirne Müzik Festivali'nde sahne alan Yıldız Tilbe, konser sonrası yakın dostu VJ Bülent ile buluşarak şehir turu yaptı

'Yıldız Tilbe'yi badem ezmesiyle besledim'

Geçtiğimiz cumartesi akşamı Edirne'de 6 bin kişiye konser veren Yıldız Tilbe, ertesi gün VJ Bülent ile buluşarak hasret giderdi.
'21 YILLIK DOSTUM'

VJ Bülent, "Yıldız benim 21 yıllık dostum. Birlikte köy pazarına giderek pekmez ve tereyağ aldık. Hatta uzun Çanakkale dometesi alarak yedik. Canım Yıldız'ı badem ezmesiyle besledim. O her şeyin en güzeline lâyık" dedi.

Edirne'de Mimar Sinan'ın eseri Selimiye Camii'ni de gezdiklerini söyleyen VJ Bülent, "Yıldız Hanım hazırlıklarını yaptığım yeni single için iki güzel beste hazırlıyor. Çok yakında bomba gibi geliyorum" ifadelerini kullandı.

VJ Bülent, bir soru üzerine Tilbe'nin kendisini en iyi anlayan ve yormayan arkadaşı olduğunu belirterek, eski günleri yâd ettiklerini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
VJ Bülent Yıldız Tilbe edirne

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