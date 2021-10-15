Yıldız Tilbe'yi soğuk hava da engellemedi

Bu yazın en çok konser veren kadın sanatçısı olan Yıldız Tilbe, sevenleriyle buluştuğu Harbiye Açıkhava’da renkli kişiliği ve dillere destan şarkılarıyla kendine bir kez daha hayran bıraktı. Sahneye püsküllü kırmızı bir elbiseyle çıkan Tilbe, akşam boyu bir an olsun yerinde durmayarak sergilediği dans performansıyla göz doldurdu.

ŞARKILARIYLA ISITTI

Seyircisine üşüyüp üşümediğini soran sanatçı: “Ben soğuğa hiç dayanamam, şuan burada üç tane soba var yoksa hemen kaçarım.” dedi. “Sevgililer birbirinin elini tutsun, arkadaşlar birbirine sırtlarını dayasın, karı kocalar sarılsın, bekarlar da ne yaparsa yapsın diyerek sözlerine devam eden sanatçı Harbiye’yi kahkahaya boğdu. En sevilen şarkılarını konser alanını dolduran sevenleriyle hep bir ağızdan söyleyerek sonbahar akşamına yakışır bir konser keyfi yaşattı.

Yıldız Tilbe seyircisinin isteği üzerine 30 Ekim’de yeniden Harbiye Açıkhava’da dinleyicisiyle buluşacak.

