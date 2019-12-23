Yılın en çok indirilen 3. oyununda yeni yıl etkinliği!

2019'un son günlerini yaşarken Kelime Savaşı adlı Sosyal Trivia oyunu, yılın son günlerinde de kullanıcılarına eğlenceli dakikalar yaşatmaya hazırlanıyor. Bunun için 'Yeni Yıl Etkinliği' hazırlayan Kelime Savaşı, 14 gün sürecek bu etkinlikle özel soru paketi ile birlikte kullanıcılarının karşısına çıkacak.

2020'ye merhaba dememize sayılı günler kala, geride bırakmaya hazırlandığımız senenin kritiğini, kıyasıya rekabet ve eğlence ile yapmanızı sağlayacak bu etkinlikte oyuncuları özel sürprizler de bekliyor.

OYUNCULARI YENİ YILDA HANGİ SÜRPRİZLER BEKLİYOR

Kelime Savaşı'nın yeni yıl etkinliğiyle beraber oyuncular artık profillerini, birbirinden renkli rozet ve çerçevelerle özelleştirebilecekler.

Bunlara ek olarak, etkinlik oyunlarındaki ezeli rekabetlerinin sonucundaki başarılarına göre altın, elmas ve 1 saat sınırsız enerji kazanabilecekler. O zaman iyi olan kazansın!

KELİME SAVAŞI 2 AYDA 6 MİLYON KİŞİYE ULAŞMIŞTI

Mynet Games tarafından geliştirilen ve 7 Ağustos 2019’de oyun severlerle buluşan Sosyal Trivia oyunu Kelime Savaşı, sadece 2 ayda 6 Milyon kişiye ulaşarak Apple’ın yayınladığı 2019 yılının en çok indirilen oyunları listesinde üçüncü olmuştu.

Kelime Savaşı, oyuncularının paylaştığı eğlenceli oyun görüntüleriyle Twitter ve Instagram’da sosyal medya fenomenine dönüşmüş ve yayına girdiği hafta en çok indirilen oyunlar listelerinde ilk sıraya yerleşmişti.

