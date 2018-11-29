MAGAZİN

Yılın kadın sanatçısı Sıla oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.11.2018 11:02 | Son Güncelleme

21 ülkede aynı anda gerçekleşen ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Yılın Bileti” oylamasında 2018’in en beğenilenleri kültür, sanat ve eğlence tutkunları tarafından seçildi. Ödüller, UNIQ İstanbul’da gerçekleşen ödül töreninde sahiplerini buldu.

Yılın kadın sanatçısı Sıla oldu!

Sanatseverler, 5 – 11 Kasım tarihleri arasında bir hafta boyunca Biletix’in resmi internet sitesi biletix.com’da, 2018 yılında gerçekleşen etkinlikler arasından oylama yaparak yılın biletini seçti. 2018’in en beğenilen erkek sanatçısı, enerjik sahne performansı ve popüler şarkılarıyla Edis olurken,en beğenilen kadın sanatçısı ise aynı dalda geçen senenin de galibi olan Sıla oldu.

Son 3 yıldır yılın erkek sanatçısının Tarkan olduğu oylamada bu yıl halk oylarıyla Edis en beğenilen erkek sanatçı seçildi. Geceye katılarak ödülünü Biletix Genel Müdürü Kemal Erdine’nin elinden alan Edis, ‘Şarkılarınız dinlenebilir, radyoda denk gelinebilir, bir gün de ünlü olabilirsiniz ama eğer bir kitle sizin biletinizi almak için emek harcıyorsa o zaman gerçek bir yoldasınız demektir benim için o yüzden herkese çok teşekkür ediyorum’ dedi.

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ÖDÜLÜNÜ MENAJERİ ALDI

En beğenilen kadın sanatçı seçilen Sıla’ nın ödülünü ise geceye katılan menajeri Serkan Güney aldı.

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NickCave, Shakira, Massive Attack gibi birbirinden ünlü dünyaca isimlerin de ağırlandığı 2018’de, en beğenilen yabancı sanatçı müzik türlerinin sınırlarını zorlayan, farklı ve yenilikçi tarzını İstanbul’da Türk hayranlarıyla paylaşan ImagineDragons oldu. Bu sene festivaller Edirne’den Van’a kadar Türkiye’nin her bölgesine ulaştı ve yerli-yabancı birbirinden ünlü isimleri ağırladı. Festival tutkunlarının favorisi ise bu yıl ilk kez düzenlenen GezginFest Van olarak belirlendi. Sahne sanatları kategorisinde tiyatro severlerin en beğendiği oyun, dünyaca ünlü aynı adlı romandan uyarlanan 39 Basamak olurken, en beğenilenmüzikal,bir film olarak tanınan ve müzikal versiyonu en az beyaz perdedeki hali kadar sevilen Ghostthe Musical seçildi. En beğenilen stand-up/komedi sanatçısı dalında birinciliği, sosyal medyadaki başarısını sahnelere taşıyan Kaan Sekban aldı.

Katılımcıların en beğendikleri mekanlar ise Zorlu PSM, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi ve KüçükÇiftlik Park oldu.

2019’DA KİMİ İZLEMEK İSTİYORUZ?

Oylamaya katılan sanatseverler, sadece bu yılın en beğenilenlerini seçmekle kalmadı, aynı zamanda 2019’da sahnede görmek istedikleri performansları da Biletix ile paylaştı. Paylaşılanlar arasında Tarkan, Zeytinli Rock Festivali, TomOdell,Fazıl Say ve Türk izleyicisinin yıllardır sabırla beklediği Coldplay zirvede yer aldı.

SAHNE SANATLARI KATEGORİSİ

En Beğenilen Müzikal:GhostThe Musical
En Beğenilen Tiyatro Oyunu: 39 Basamak
En Beğenilen Stand-up/ Komedi Sanatçısı: Kaan Sekban
En Beğenilen Yabancı Sanatçı: ImagineDragons
En Beğenilen Festival: GezginFest Van
En Beğenilen Erkek Sanatçı: Edis
En Beğenilen Kadın Sanatçı: Sıla

2019’da İzleyicilerin Beklediği Etkinlikler: Tarkan, Zeytinli Rock Festivali, TomOdell, Fazıl Say, Coldplay
En Beğenilen Mekanlar: Zorlu PSM, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi, KüçükÇiftlik Park

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edis sıla yılın sanatçısı biletix

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