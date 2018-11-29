Yılın kadın sanatçısı Sıla oldu!

Sanatseverler, 5 – 11 Kasım tarihleri arasında bir hafta boyunca Biletix’in resmi internet sitesi biletix.com’da, 2018 yılında gerçekleşen etkinlikler arasından oylama yaparak yılın biletini seçti. 2018’in en beğenilen erkek sanatçısı, enerjik sahne performansı ve popüler şarkılarıyla Edis olurken,en beğenilen kadın sanatçısı ise aynı dalda geçen senenin de galibi olan Sıla oldu.

Son 3 yıldır yılın erkek sanatçısının Tarkan olduğu oylamada bu yıl halk oylarıyla Edis en beğenilen erkek sanatçı seçildi. Geceye katılarak ödülünü Biletix Genel Müdürü Kemal Erdine’nin elinden alan Edis, ‘Şarkılarınız dinlenebilir, radyoda denk gelinebilir, bir gün de ünlü olabilirsiniz ama eğer bir kitle sizin biletinizi almak için emek harcıyorsa o zaman gerçek bir yoldasınız demektir benim için o yüzden herkese çok teşekkür ediyorum’ dedi.

ÖDÜLÜNÜ MENAJERİ ALDI

En beğenilen kadın sanatçı seçilen Sıla’ nın ödülünü ise geceye katılan menajeri Serkan Güney aldı.

NickCave, Shakira, Massive Attack gibi birbirinden ünlü dünyaca isimlerin de ağırlandığı 2018’de, en beğenilen yabancı sanatçı müzik türlerinin sınırlarını zorlayan, farklı ve yenilikçi tarzını İstanbul’da Türk hayranlarıyla paylaşan ImagineDragons oldu. Bu sene festivaller Edirne’den Van’a kadar Türkiye’nin her bölgesine ulaştı ve yerli-yabancı birbirinden ünlü isimleri ağırladı. Festival tutkunlarının favorisi ise bu yıl ilk kez düzenlenen GezginFest Van olarak belirlendi. Sahne sanatları kategorisinde tiyatro severlerin en beğendiği oyun, dünyaca ünlü aynı adlı romandan uyarlanan 39 Basamak olurken, en beğenilenmüzikal,bir film olarak tanınan ve müzikal versiyonu en az beyaz perdedeki hali kadar sevilen Ghostthe Musical seçildi. En beğenilen stand-up/komedi sanatçısı dalında birinciliği, sosyal medyadaki başarısını sahnelere taşıyan Kaan Sekban aldı.