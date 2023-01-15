MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yılın modeli seçilen Bella Hadid'ten tanga bikiniyle pozlar!

Yılın modeli seçilen Bella Hadid'ten tanga bikiniyle pozlar!

15.01.2023 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzelliğiyle ve tarzıyla son dönemde dikkat çeken ve 2022'nin sonunda yılın modeli seçilen Bella Hadid tatilde. Model Bella Hadid sosyal medya hesabından tangalı pozlarını paylaşarak hayranlarının dikkatini çekti.

Yılın modeli seçilen Bella Hadid'ten tanga bikiniyle pozlar!

Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid, 2022 British Fashion Awards ödüllerinde 'yılın modeli' seçilmişti. Dünyanın en stil sahibi kadını olarak gösterilen Hadid şöhretin ilk yıllarında kendisini seks robotu gibi hissettiğini söyleyerek şaşırtmıştı.

ABD’li model Bella Hadid, tatil pozlarıyla dikkat çekiyor.

Güzel model fiziğini sergilediği pozlarını paylaşarak hayranlarının dikkatini çekti.

1

Son dönemde zayıflığıyla çok konuşulan Hadid tanga bikini altı seçimini göstermek için arkasını dönerek de pozlar verdi.

ss

Eski partnerini yerden yere vurdu! Şoke eden iddialar: "Hem baba hem oğulla cinsel ilşki" Eski partnerini yerden yere vurdu! Şoke eden iddialar: "Hem baba hem oğulla cinsel ilşki"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Külot şeklinde takma popo takıyormuşum" diyerek isyan etti!"Külot şeklinde takma popo takıyormuşum" diyerek isyan etti!
Mirası tartışmasına yaratmıştı! Ailesinden çok sert açıklamaMirası tartışmasına yaratmıştı! Ailesinden çok sert açıklama
Gülben Ergen'den piyanist kuryeye büyük sürprizGülben Ergen'den piyanist kuryeye büyük sürpriz
Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid Model

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında dilini çıkardı, göğüslerini açtı!

Canlı yayında dilini çıkardı, göğüslerini açtı!

Hava durumu nasıl olacak? Tarih verdiler... 'Panik yapmayalım'

Hava durumu nasıl olacak? Tarih verdiler... 'Panik yapmayalım'

Poşet poşet doğal gaz! Tarladan eve böyle taşıyorlar

Poşet poşet doğal gaz! Tarladan eve böyle taşıyorlar

Yeni fiyatlar açıklandı! 1250 liradan 2750 liraya çıktı

Yeni fiyatlar açıklandı! 1250 liradan 2750 liraya çıktı

Kalçasının yarısını açıkta bırakıp poz verdi! Eğilince...

Kalçasının yarısını açıkta bırakıp poz verdi! Eğilince...

Süper Lig'de ortalık fena karıştı! Belözoğlu'ndan flaş sözler...

Süper Lig'de ortalık fena karıştı! Belözoğlu'ndan flaş sözler...

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.