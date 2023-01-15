Yılın modeli seçilen Bella Hadid'ten tanga bikiniyle pozlar!

Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid, 2022 British Fashion Awards ödüllerinde 'yılın modeli' seçilmişti. Dünyanın en stil sahibi kadını olarak gösterilen Hadid şöhretin ilk yıllarında kendisini seks robotu gibi hissettiğini söyleyerek şaşırtmıştı.

ABD’li model Bella Hadid, tatil pozlarıyla dikkat çekiyor.

Güzel model fiziğini sergilediği pozlarını paylaşarak hayranlarının dikkatini çekti.

Son dönemde zayıflığıyla çok konuşulan Hadid tanga bikini altı seçimini göstermek için arkasını dönerek de pozlar verdi.