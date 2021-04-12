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Yıllar geçse de gündemden düşmüyor! Aysun Kayacı şimdi ne yapıyor?

12.04.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin unutulmaz mankenlerinden Aysun Kayacı, Twitter'da gündem oldu. Yıllardır kamuoyundan uzakta bir yaşam süren Aysun Kayacı bakın şimdi ne yapıyor?

Yıllar geçse de gündemden düşmüyor! Aysun Kayacı şimdi ne yapıyor?

Snob Magazin'in haberine göre; Eski manken, oyuncu ve sunucu Aysun Kayacı, 2012 yılında bir anda ortadan kayboldu. 27 Ekim 2012'de bankacı Efe Kapancı ile evlenen Kayacı, eşiyle birlikte İngiltere'nin başkenti Londra'da yerleşti. Kayacı ve eşinin şimdilerde Dubai'de yaşadığı biliniyor.

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O SÖZLERİ BAŞINA İŞ AÇTI

Aysun Kayacı, yıllar önce NTV'de ekrana gelen bir tartışma programında "Ben vergi veriyorum niye vergisini vermeyen, çok özür dilerim herkes üstüme gelecek ama kalıp olarak söylüyorum, 'dağdaki çoban'la benim oyum eşit mesela. Niye? Hiç vergisini vermeyen biriyle niye benim oyum eşit. O benim kadar duyarlı benim kadar sorumluluk sahibi bir şekilde yaklaşıyor mu acaba" diyerek tepki toplamıştı.

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Tepki çeken açıklamalarından sonra Türkiye'ye terk etmek zorunda kalan Aysun Kayacı, twitter'da sık sık trend topic oluyor. Herhangi bir sosyal medya hesabı bulunmayan Aysun Kayacı'nın gizemli yaşamı oldukça merak ediliyor.

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PODYUMLARDAKİ BAŞARISIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Aysun Kayacı, 2000'li yıllarda mankenliğe başladı.Kısa sürede bu alanda adından söz ettirdi. Kısa sürede erkeklerin gözdesi olmayı başardı.

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MAGAZİN SAYFALARINI SÜSLEDİ

Eski futbolcu Emre Aşık ile yaşadığı aşkla magazin sayfalarını uzunca bir süre süsledi. Herkes ikilinin evlenmesini beklerden onlar ayrılık kararı alarak sevenlerini oldukça şaşırttı.

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Kayacı, mankenliğin yanı sıra oyunculukta yaptı. 'Zehirli Çiçek', 'Çat Kapı', 'Sessiz Gemiler' ve 'Doktorlar' gibi dizilerde rol aldı.

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Reklam filmlerinde de oynayan Kayacı, bir TV yarışmasında da sunuculuk yaptı.
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Türkiye'ye dönmeyi düşünmeyen 41 yaşındaki Aysun Kayacı'nın bankacı eşi Efe Kapancı ile birlikte Dubai-Londra arası mekik dokuduğu öğrenildi.

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Aysun Kayacı
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