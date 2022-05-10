Yıllar ona yaradı! Muhteşem Yüzyıl'ın Huricihan'ı Burcu Özberk değişimi ile parmak ısırttı

Burcu Özberk, yer aldığı yapımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Oyuncu en son sevilen yapım Aşk Mantık İntikam adlı romantik komedi dizisinde "Esra" karakterine hayat verdi. Tempolu geçen bir sezonun ardından Özberk, dizisi final yapar yapmaz kendini Bali sahillerine attı. Tatilde yaptığı paylaşımlarla konuşulan Burcu Özberk'in yıllar içindeki değişimini sizler için derledik...

MUHTEŞEM YÜZYIL'IN HURİCİHAN'I BURCU ÖZBERK'İN İNANILMAZ DEĞİŞİMİ

2011-2014 yılları arasında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinden pek çok ünlü oyuncu geldi geçti. Onlardan biri de Burcu Özberk. Başarılı oyuncu Muhteşem Yüzyıl dizisinde Huricihan Sultan karakterine hayat verdi.

Muhteşem Yüzyıl ile sevilen ve tanınan bir oyuncu olmaya başlayan Burcu Özberk daha sonra Şahane Damat, Aslan Ailem, Güneşin Kızları ve Afilli Aşk gibi dizilerde de rol aldı.

Burcu Özberk'in Muhteşem Yüzyıl dizisinden bu zamana kadar uzanan uzun bir serüveni var. Yıllar geçmesine rağmen Özberk, güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Hatta çoğu takipçisi yılların Burcu Özberk'i daha da güzelleştirdiğini söylüyor.

