Yıllar önce fotoğrafçısıydı! Esra Balamir'den Dilan Polat yorumu gecikmedi! 'Pembe dizi gibi izler gibi baktım'

Dilan Polat ve eşi Engin Polat, kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddialarıyla geçtiğimiz günlerde tutuklandı. Silivri Marmara Cezaevi'ne gönderilen Polat Ailesi hakkında her gün yeni gelişmeler yaşanıyor ve ortaya çıkan detaylar şaşırtmaya devam ediyor. Sunucu ve oyuncu Esra Balamir, cezaevinde olan eski fotoğrafçısı Dilan Polat hakkında konuştu.

'PEMBE DİZİ İZLER GİBİ BAKTIM'

Sunucu ve oyuncu Esra Balamir önceki gün Nişantaşı City’s’te görüntülendi. Balamir, kara para aklama iddiasıyla cezaevinde olan eski fotoğrafçısı Dilan Polat hakkında “Çok üzgünüm onlar adına. Çocukları var. Hiç kimsenin kötülüğünü istemem. Hayat tercihlerden ibaret. Pembe dizi izler gibi baktım” diye konuştu.

'SOSYAL MEDYA KURGUSU SANDIM'

Dilan Polat’ı çok eskiden tanıdığını ve Polat’ın kendisinden iş istediğini belirten ünlü şarkıcı, “Geçmişte iş bulmak için yardım istemişliği vardı. Klibimin fotoğrafını çekti. Sonra sosyal medyadan hayatına şaşkınlıkla baktım. O hayatını görünce sosyal medya kurgusu sandım. Bir anda olabilecek bir şey değil. Güzellik merkezi var, acaba ondan mı oldu dedim? Sonrasında çıkan tabloda olanlar çok üzücü” dedi.

'ŞÖHRET ZEHİRLİ BİR ŞEY'

Şöhretin zehirli olduğunu söyleyen oyuncu, "Belli bir popülariteden sonra şöhret zehirli bir şey. Sadece Dilan için söylemiyorum. Herkes konuşulmak ve dikkat çekmek istiyor. Telefon insanları zehirliyor" ifadelerini kullandı. "Eskisi kadar hırslarım yok" diyen oyuncu, "Zamanında zehirlenmeyi yaşamıştım. Hastalıkla birlikte bazı şeylerin benden daha önemli olmadığına karar verdim" diye konuştu.







