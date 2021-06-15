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  4. Yıllar sonra aşka geldiler! Jennifer Lopez ve Ben Affleck'ten dudak dudağa poz

Yıllar sonra aşka geldiler! Jennifer Lopez ve Ben Affleck'ten dudak dudağa poz

15.06.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda Alex Rodriguez ile evlenmesi beklenirken bir anda ayrılık kararını açıklayan dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, yıllar sonra Ben Affleck ile yeniden bir araya gelmesiyle magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. İlk başlarda aşklarını gözden uzakta yaşayan çift saklamayı bırakınca dudak dudağa görüntülendi.

Kısa süre önce Alex Rodriguez ile yolunu ayıran Jennifer Lopez ayrılığı çok hızlı atlattı. Jennifer Lopez ayrılığın ardından 17 yıl sonra yeniden Ben Affleck ile aşk yaşamaya başlamıştı.Barışmaları ile gündem olan çift ilişkilerini gizlemeyi bıraktı.Önceki gün Malibu'da akşam yemeği yerken bir anda aşka gelen çift magazin basınına dudak dudağa yakalandılar.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti aşka geldi!

Büyük aşkı Ben Affleck ile yıllar sonra barışması ile gündeme gelen Jennifer Lopez, önceki akşam Affleck ile görüntülendi.

Evlilikten döndü

Evlilikten döndü
Nikah masasına oturması beklenirken Alex Rodriguez ile ortak karar alarak yollarını ayırdıklarını açıklayan ünlü şarkıcı, 17 yıl önce aşk yaşadığı oyuncu Ben Affleck'le yeniden barışarak magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.

17 yıl sonra yeniden birlikteler

17 yıl sonra yeniden birlikteler
Lopez ve Affleck'in yıllar sonra bir araya gelmesiyle adından söz ettiren çift ilk etapta bu barışmayı gizlese de önceki gün dudak dudağa objektiflere yansıdı.

Aşka geldiler

Aşka geldiler
Malibu'da akşam yemeği yedikten sonra romantik anlar yaşayan ünlü çift yıllar sonra ilk kez öpüşürken görüntülendi.

Yarım kalan aşkı tamamlayacak

Yarım kalan aşkı tamamlayacak
Kısa süre önce evlilikten dönen Lopez, Affleck ile yıllar önce yarım kalan aşkını tamamlamak için nikah masasına oturacağı konuşuluyor.

Baş başa tatil kaçamağı

Baş başa tatil kaçamağı
Geçtiğimiz haftalarda baş başa tatili çıkan ikili, tatil dönüşü ilk kez görüntülenmesiyle birlikte oldukları belgelenmişti.

Çocuklarının onayını bekliyor

Çocuklarının onayını bekliyor
Önceki günlerde ABD basınında yer alan haberde nikah masasına oturmak için Lopez, Marc Anthony ile evliliğinden olan 13 yaşındaki ikizleri Emme ve Maximilian onayını almadan evlenmek istemediği iddia edilmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez
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