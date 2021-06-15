Yıllar sonra aşka geldiler! Jennifer Lopez ve Ben Affleck'ten dudak dudağa poz

Kısa süre önce Alex Rodriguez ile yolunu ayıran Jennifer Lopez ayrılığı çok hızlı atlattı. Jennifer Lopez ayrılığın ardından 17 yıl sonra yeniden Ben Affleck ile aşk yaşamaya başlamıştı.Barışmaları ile gündem olan çift ilişkilerini gizlemeyi bıraktı.Önceki gün Malibu'da akşam yemeği yerken bir anda aşka gelen çift magazin basınına dudak dudağa yakalandılar.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti aşka geldi!

Büyük aşkı Ben Affleck ile yıllar sonra barışması ile gündeme gelen Jennifer Lopez, önceki akşam Affleck ile görüntülendi.

Evlilikten döndü Nikah masasına oturması beklenirken Alex Rodriguez ile ortak karar alarak yollarını ayırdıklarını açıklayan ünlü şarkıcı, 17 yıl önce aşk yaşadığı oyuncu Ben Affleck'le yeniden barışarak magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.

17 yıl sonra yeniden birlikteler Lopez ve Affleck'in yıllar sonra bir araya gelmesiyle adından söz ettiren çift ilk etapta bu barışmayı gizlese de önceki gün dudak dudağa objektiflere yansıdı.

Aşka geldiler Malibu'da akşam yemeği yedikten sonra romantik anlar yaşayan ünlü çift yıllar sonra ilk kez öpüşürken görüntülendi.

Yarım kalan aşkı tamamlayacak Kısa süre önce evlilikten dönen Lopez, Affleck ile yıllar önce yarım kalan aşkını tamamlamak için nikah masasına oturacağı konuşuluyor.

Baş başa tatil kaçamağı Geçtiğimiz haftalarda baş başa tatili çıkan ikili, tatil dönüşü ilk kez görüntülenmesiyle birlikte oldukları belgelenmişti.