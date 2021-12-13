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  4. Yıllar sonra itiraf etti! Matrix’in yıldızı Keanu Reeves, Speed 2'de oynamayı reddetme nedenini açıkladı

Yıllar sonra itiraf etti! Matrix’in yıldızı Keanu Reeves, Speed 2'de oynamayı reddetme nedenini açıkladı

13.12.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

90’lı yıllara damga vuran Speed filminin başrollerini Keanu Reeves ve Sandra Bullock birlikte üstleniyordu. Filmin başarısının ardından serinin devamı olarak Speed 2’nin çalışmaları başladı. Sandra Bullock’un aksine Keanu Reeves devam filminde rol almadı. Şimdilerde 57 yaşında olan oyuncu serinin devam filminde oynamayı reddetme nedenini ilk kez açıkladı.

Yıllar sonra itiraf etti! Matrix’in yıldızı Keanu Reeves, Speed 2'de oynamayı reddetme nedenini açıkladı

Keanu Reeves’in 90’ların gişe rekorları kıran filmi üzerine bomba bağlanmış ve bir türlü durdurulamayan bir otobüsle ilgiliydi. Ünlü oyuncu bu filmde Los Angeles polisi Jack Tavern karakterine hayat veriyordu. Filmin ikincisi ise bir yolcu gemisine odaklanıyordu. Sandra Bullock ikinci filmde rol almayı kabul ederken partneri Reeves, Speed 2 için tepkisiz kalmayı tercih etti.

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“DOĞRU OLMADIĞINI HİSSETTİM”

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Graham Norton Show'da konuşan 57 yaşındaki oyuncu, “O zaman senaryoya cevap veremedim. Jack Tavern karakterini gerçekten sevdim. Ama hikâyenin bir okyanus gemisinde geçiyor olması bana uygun gelmedi. Filmin oyuncu ve çekim kadrosunda yer alan kimseye bir şey söylemiyorum. Ama o zaman bunun doğru olmadığını hissettim” dedi.

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