Mynet Trend

Yıllar sonraki değişim! Çocukluk ve şimdiki halleri

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 22.04.2019 14:44 | Son Güncelleme

Çocukken çektirdiğiniz fotoğrafları günümüze yeniden uyarlamak moda oldu! Bu tip fotoğrafların en güzel yani yıllar önceki ve sonrası hallerinin bir hayli eğlenceli olması. İşte sosyal medyada fazlasıyla paylaşılan ilginç fotoğraflar

Yıllar sonraki değişim! Çocukluk ve şimdiki halleri

Hepiniz çocukluğunuzu, eğlenceli, bol neşeli bazen de trajikomik hatırlıyorsunuzdur. Günümüzde yoğun iş temposundan, maddi ve manevi sorunlardan son olarak da çevre faktörlerinden dolayı eski günleriniz kadar kendinizi mutlu hissetmiyor olabilirsiniz. Ancak şimdi göreceğiniz fotoğraflardan sonra aslında çocukluğunuzu yeniden canlandırabileceğinizi, eski güzel anılarınızı tekrar yaşayabileceğinizi göreceksiniz.

İşte yıllar önce çektikleri fotoğrafı günümüzde yeniden canlandıran birbirinden güzel fotoğraflar...

Güreşçi Hulk Hogan!

1+

17 yıl sonra ressam oldu!

2

Arnold Schwarzenegger bile bu modaya uyan isimlerden!

3

Yıllar sonra pozları bile aynı

4

16 yıl sonra sevgi, saygı yine aynı!

5

En yakın arkadaşlar birlikte büyürler

6

Hangisi daha iyi karar veremedik! Çocukluk fotoğrafları mı yoksa yaş aldıktan sonra yine aynı şekilde poz vermeleri mi?

7

Gelmiş geçmiş en iyi eski-yeni fotoğrafı bu değil mi?

8

Ellen Degeneres ve mezuniyet balosundaki kavalyesi

9

Noel baba ikinci fotoğrafta çocukları taşımakta biraz zorlanıyor gibi...

10

Adamın mutluluğu bile aynı!

11

Pikap araba bile yaşlanmış, onlar nasıl yaşlanmasın

12

Köpeği unutmamış olmalarına sevindik!

13

Demek ki duvara tırmanmak için illa da kısa olmaya gerek yok!

14

Bu kadar korkacak ne vardı, acaba?

15

Cadılar Bayramı olmasa ne yapacaklardı acaba?

16

İşte en iyi fotoğraflardan...

17

Doğum günü pastası dışında değişen pek bir şey yok gibi...

18

Komik yüz ifadeleri paha biçilemez!

19

20

21

PARTNERTayt seçerken dikkat edilmesi gerekenlerTayt seçerken dikkat edilmesi gerekenler
Ünlüleri taklit eden 9 yaşındaki Instagram fenomeniÜnlüleri taklit eden 9 yaşındaki Instagram fenomeni
Hiçbir şey göründüğü gibi değil! İlk baktığınızda...Hiçbir şey göründüğü gibi değil! İlk baktığınızda...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yıllar öncesi ve sonrası fotoğraflar komik fotoğraflar

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son açıklama

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son açıklama

İki aile arasında baltalı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı, 3 gözaltı

İki aile arasında baltalı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı, 3 gözaltı

Uygun fiyatlı Galaxy A10e ilk sertifikasını aldı

Uygun fiyatlı Galaxy A10e ilk sertifikasını aldı

Kanalizasyon çalışmasında kepçe taşa vurunca ortaya çıktı

Kanalizasyon çalışmasında kepçe taşa vurunca ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Yok böyle şaka! İzleyici ne yapacağını bilemedi

Yok böyle şaka! İzleyici ne yapacağını bilemedi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlüleri taklit eden 9 yaşındaki Instagram fenomeni

Ünlüleri taklit eden 9 yaşındaki Instagram fenomeni

Hiçbir şey göründüğü gibi değil! Görenler başta anlam veremedi...

Hiçbir şey göründüğü gibi değil! İlk baktığınızda...

Kalçalar dik, bir bacak önde... Instagram'ı yakıp geçen yeni poz modası

Instagram yarattı! Seksiliğin yeni adı...

Masanın üzerine bozuk paraları döktü! Son hali inanılmaz

Masanın üzerine bozuk paraları döktü! Son hali inanılmaz

Gerçek olduğuna inanmak zor! Sıra dışı binalar

Gerçek olduğuna inanmak zor! Sıra dışı binalar

Dikkat isteyen bu bulmacalarda ne kadar başarılı olacaksınız?

Beyin yakan bu bulmacalarda başarılı olabilecek misiniz?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.