Yıllar sonraki değişim! Çocukluk ve şimdiki halleri

Hepiniz çocukluğunuzu, eğlenceli, bol neşeli bazen de trajikomik hatırlıyorsunuzdur. Günümüzde yoğun iş temposundan, maddi ve manevi sorunlardan son olarak da çevre faktörlerinden dolayı eski günleriniz kadar kendinizi mutlu hissetmiyor olabilirsiniz. Ancak şimdi göreceğiniz fotoğraflardan sonra aslında çocukluğunuzu yeniden canlandırabileceğinizi, eski güzel anılarınızı tekrar yaşayabileceğinizi göreceksiniz.

İşte yıllar önce çektikleri fotoğrafı günümüzde yeniden canlandıran birbirinden güzel fotoğraflar...

Güreşçi Hulk Hogan!

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17 yıl sonra ressam oldu!

Arnold Schwarzenegger bile bu modaya uyan isimlerden!

Yıllar sonra pozları bile aynı

16 yıl sonra sevgi, saygı yine aynı!

En yakın arkadaşlar birlikte büyürler

Hangisi daha iyi karar veremedik! Çocukluk fotoğrafları mı yoksa yaş aldıktan sonra yine aynı şekilde poz vermeleri mi?

Gelmiş geçmiş en iyi eski-yeni fotoğrafı bu değil mi?

Ellen Degeneres ve mezuniyet balosundaki kavalyesi

Noel baba ikinci fotoğrafta çocukları taşımakta biraz zorlanıyor gibi...

Adamın mutluluğu bile aynı!

Pikap araba bile yaşlanmış, onlar nasıl yaşlanmasın

Köpeği unutmamış olmalarına sevindik!

Demek ki duvara tırmanmak için illa da kısa olmaya gerek yok!

Bu kadar korkacak ne vardı, acaba?

Cadılar Bayramı olmasa ne yapacaklardı acaba?

İşte en iyi fotoğraflardan...

Doğum günü pastası dışında değişen pek bir şey yok gibi...

Komik yüz ifadeleri paha biçilemez!





