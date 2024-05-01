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Yıllardır konuşuluyordu: Kürk Mantolu Madonna'nın dizisi çıkıyor! İşte yönetmeni

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
01.05.2024 18:31
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Sabahattin Ali'nin ünlü eseri Kürk Mantolu Madonna'nın beyaz perdeye aktarılacağı yıllardır konuşuluyordu. Eserin dijital dizisinin çıkarılacağı duyurulurken yönetmen koltuğunda oturacak isim de belli oldu. İşte detaylar...

Daha önce filminin çekileceği konusuyla gündeme gelen Kürk Mantolu Madonna romanına dair yeni bir gelişme yaşandı. Sabahattin Ali'nin en çok okunan eserlerinden biri olan romanın dizisinin çıkacağı açıklandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberinde göre dizinin yönetmen koltuğunda ise Enes Ateş oturacak.

ÜNLÜ ROMANIN DİZİSİ ÇIKIYOR

Yıllardır filminin çekilmesi planlanan, defalarca haberi yapılan ama hayata geçmeyen Sabahattin Ali’nin romanı Kürk Mantolu Madonna’yla ilgili yeni bir karar alındı.

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Kürk Mantolu Madonna Türk edebiyatının efsane yazarı Sabahattin Ali’nin unutulmaz romanı olarak gündemini ve güncelliğini korumaya devam ediyor. Usta yazarın başrol karakteri Rasim’in gözünden, onun yeni iş yerinde tanıştığı Raif Efendi’nin hikâyesi üzerine kurulu roman adını Raif Efendi’nin Almanya’da gittiği sergide gördüğü resimden alıyor. Okuyanların büyülendiği kitabın yıllardır sinemaya aktarılacağı konuşuluyordu. Ancak bu plan hayata geçmemişti. Kürk Mantolu Madonna Alman ve Türk ortak yapımıyla dijital dizi oluyor.

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ALMAN TÜRK ORTAK YAPIMI OLACAK

Son olarak Grimme ödüllü Netflix orijinal dizisi German Genius’u yapan Alman yapım firması CABFilm ile büyük ses getiren Cem Karaca, Dilberay ve Barış Akarsu’nun filmlerinin yapımına imza atan Fikri Harika Prodüksiyon dizi için kolları sıvadı. Alman Türk ortak yapımı projenin çekimleri hikâyenin ruhuna uygun olarak hem Türkiye’de, hem de Almanya’da yapılacak. Dizinin Almanya çekimlerini Matrix, John Wic k4 ve Babil gibi bir çok projeye ev sahipliği yapan Studio Babelsberg ev sahipliği yapacak. Filmin yönetmen koltuğunda yapım firmalarının ortak belirlediği isim olan Enes Ateş oturacak. Oyuncu kadrosu yakında şekillenecek olan proje için Almanya ve Türkiye’deki dijital platformlarla görüşülüyor. Dizinin başrol oyuncusu ise şimdiden merak konusu.

Vitrin


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