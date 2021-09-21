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Yıllardır kum yiyor! Kum bulamadığında ise törpü kemiren kadının alışkanlığı dişleri gıcırdatıyor

21.09.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya üzerinde yaşayan milyarlarca insanın birbirinden bağımsız alışkanlıkları ve zevkleri olduğu bilinen bir gerçektir. Alışılmışın dışındaki kimi alışkanlıklar ise görenleri şaşkına çeviriyor. Brea isimli kadın kum ve törpü yeme alışkanlığı ile çevresindekiler dahil olmak üzere herkesi şaşırtıyor.

Yıllardır kum yiyor! Kum bulamadığında ise törpü kemiren kadının alışkanlığı dişleri gıcırdatıyor

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kansas City şehrinde yaşayan 19 yaşındaki Brea tam 5 yıldır garip bir alışkanlığa sahip. Kum yeme bağımlılığı bulunan Brea, özellikle bu alışkanlığı sırasında çıkan seslerden hoşlandığını söylüyor. Bağımlılığının 5 yıl önce plajda yanlışlıkla ağzına kum kaçması sonucunda başladığını itiraf eden Brea, kumun çıtırtılı dokusundan zevk aldığı için yemeye devam ettiğini vurguluyor.

GÜNLÜK HAYATININ HER ALANINDA KUM YİYOR

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Alışkanlığının boyutu günden güne artan Brea, odasında, derse giderken, kitap okurken kısacası hayatının hemen hemen her alanında kum yiyor. Özellikle geceleri kum yemeden uyuyamadığını söyleyen Brea, ağzına bir parça kum atıyor ve sabah uyandığında dişlerinin arasında kalan kumları çiğnemeyi seviyor.

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BAHARAT OLARAK KULLANIYOR

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Brea’nın bir diğer alışkanlığı ise kumu bir baharat olarak kullanması. Tortilla cipslerini kuma batırıp yediğinde mükemmel çıtırtıyı yakalandığını belirten Brea’nın bir diğer favorisi ise kuma bulanmış sakız çiğnemek. Her gün yaklaşık 6 kez kum yiyen Brea, bağımlılığı başladığından beri yaklaşık 11 bin defa kum yedi.

Canı kum çektiğinde parmağını yalayıp kum dolu kaseye batırıyor ve parmağını arka dişlerine doğru götürüp kumu çiğniyor. Brea kum yemenin verdiği o gevreklik hissine bayılıyor. Dediğine göre, hiçbir yiyecek ona bu hissi vermiyormuş. En çok kum havuzlarında olan ve parklarda bulunan kumları tüketiyor. Avcuna biraz alıyor içindeki büyük taşları temizledikten sonra kum yenmeye hazır oluyor.

KUM BULAMADIĞINDA TÖRPÜ ÇİĞNİYOR

törpü

Evinde kum kalmadığında ise Brea, daha değişik bir yönteme başvuruyor. Özellikle o çıtır hissini yakalamak için Brea, tırnak törpüsünü kemiriyor. Brea, törpüyü arka dişlerine doğru götürüp ısırınca aynı gevreklik hissini elde ediyor.

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