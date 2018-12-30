MAGAZİN

Yılmaz Erdoğan'dan Cem Yılmaz'a destek! 'Yeni bir Cem Yılmaz çıkaracağını söyleyecek kadar...'

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.12.2018 20:57 | Son Güncelleme

Yılmaz Erdoğan, MARS Grubu'nun Kurumsal İlişkiler Direktörü Aslı Irmak Acar'ın Cem Yılmaz hakkındaki sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Yılmaz Erdoğan'dan Cem Yılmaz'a destek! 'Yeni bir Cem Yılmaz çıkaracağını söyleyecek kadar...'

Mars Grubu'nun Kurumsal İlişkiler Direktörü Aslı Irmak Acar "Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmaz’lar çıkar. Onlar film çekmezse çekeni bulacağız" dedi. Cem Yılmaz'ın ardından Yılmaz Erdoğan da bu açıklamalara tepki gösterdi.

'BU HANIMEFENDİYİ BEN ÇIKARAMADIM'
Film yapımcılarıyla salon işletmecileri arasında yaşanan krizin ardından yeni çektiği Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmini de erteleyen Yılmaz Erdoğan sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, "Yeni bir Cem Yılmaz çıkaracağını söyleyecek kadar şaşırmış bu hanımefendiyi ben çıkaramadım. Cem’in söylediklerine katılıyor; bu ayarsız, şuursuz yaklaşımı kınıyorum. C.Semercioğlu’nun, mısır patlağı fonundaki ‘dünya tatlısı’ fotoğrafının manasını da hiç çıkaramadığımı ekliyorum." dedi.

yılmaz

CEM YILMAZ NELER SÖYLEMİŞTİ?
Cem Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hayatımda ilk defa gördüğüm bu hanım yeni Cem Yılmaz’lar çıkaracakmış! Yavaş çıkarsın. Hanımefendi hadi bırak Cem Yılmaz çıkarmayı da tüm Türkiye de sinema biletini 15 lira yapmayı teklif ediyorum 40 liraya bilet satmak yok var mısın? Yoksun tabi...İyi çıkarmalar. Cengiz'i geçiyorum. Bu cüretkar insanlar göz önünde olan kişileri kullanıp dümenini döndürmek istiyorsa yanlış adres! Ben filmimi 10 lira kardeşler mısır da bedava der yine gösteririm! Bunu cümle alem duysun Cem Yılmaz çıkaracak mış mış mış! Cem Yılmaz çıkardı haberin yok....Terbiyesiz!

Ey ahali! Bana, filmdeki artiste paraları götürdünüzden başka eleştirisi olmayanlara dahil soruyorum, Sinema bileti kaç lira? Ben filmimi kaç liraya seyircime satıyorum ki bu hanım neyin üzerinden kime kıyak yapıyor? Ve utanmadan halkçılık satıyor ! Yap çabuk bileti 15 lira!" ifadelerini kullandı.

Kargalar öldükten sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bilim bile bu sırrı çözemiyorKargalar öldükten sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bilim bile bu sırrı çözemiyor
Antalya'da Aleyna Tilki izdihamı!Antalya'da Aleyna Tilki izdihamı!
Özelden teklif yağıyorÖzelden teklif yağıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Erdoğan Cem Yılmaz Aslı Irmak Acar

En Çok Okunan Haberler

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Muharrem İnce'den sert çıkış: Delikanlı gibi aday ol

Muharrem İnce'den sert çıkış: Delikanlı gibi aday ol

MHP 402 belediye başkan adayını açıkladı

MHP 402 belediye başkan adayını açıkladı

Yeşilçam'ın güzel oyuncusu yıllar sonra ortaya çıktı

Yeşilçam'ın güzel oyuncusu yıllar sonra ortaya çıktı

Kayak merkezinde büyük panik! Onlarca kişi mahsur kaldı

Kayak merkezinde büyük panik! Onlarca kişi mahsur kaldı

Abdülkadir Ömür çılgınlığı!

Abdülkadir Ömür çılgınlığı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi!

İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acun o programı kaldırdı! 2 sezondur yayındaydı

Acun o programı kaldırdı! 2 sezondur yayındaydı

Cinayet sorusu damga vurdu

Cinayet sorusu damga vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaparsın Aşkım yılbaşı bölümünde Demet Akalın'dan Okan Kurt itirafı! 'Botoks yaptırdı'

Demet Akalın'dan Okan Kurt itirafı! 'Botoks yaptırdı'

Antalya'da Aleyna Tilki izdihamı!

Antalya'da Aleyna Tilki izdihamı!

Merve Boluğur açıkladı: Mesaj yağıyor

Özelden teklif yağıyor

Cem Yılmaz açtı ağzını yumdu gözünü: Terbiyesiz

O sözler çileden çıkardı! 'Yavaş çıkar, terbiyesiz'

Berkay Şahin: Ölene kadar Müslüm Gürses söyleyeceğim

Berkay Şahin: Ölene kadar Müslüm Gürses söyleyeceğim

Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Songül Ülkü şimdilerde ne yapıyor?

Yeşilçam'ın güzel oyuncusu yıllar sonra ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.