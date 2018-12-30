Yılmaz Erdoğan'dan Cem Yılmaz'a destek! 'Yeni bir Cem Yılmaz çıkaracağını söyleyecek kadar...'

Mars Grubu'nun Kurumsal İlişkiler Direktörü Aslı Irmak Acar "Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmaz’lar çıkar. Onlar film çekmezse çekeni bulacağız" dedi. Cem Yılmaz'ın ardından Yılmaz Erdoğan da bu açıklamalara tepki gösterdi.

'BU HANIMEFENDİYİ BEN ÇIKARAMADIM'

Film yapımcılarıyla salon işletmecileri arasında yaşanan krizin ardından yeni çektiği Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmini de erteleyen Yılmaz Erdoğan sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, "Yeni bir Cem Yılmaz çıkaracağını söyleyecek kadar şaşırmış bu hanımefendiyi ben çıkaramadım. Cem’in söylediklerine katılıyor; bu ayarsız, şuursuz yaklaşımı kınıyorum. C.Semercioğlu’nun, mısır patlağı fonundaki ‘dünya tatlısı’ fotoğrafının manasını da hiç çıkaramadığımı ekliyorum." dedi.

CEM YILMAZ NELER SÖYLEMİŞTİ?

Cem Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hayatımda ilk defa gördüğüm bu hanım yeni Cem Yılmaz’lar çıkaracakmış! Yavaş çıkarsın. Hanımefendi hadi bırak Cem Yılmaz çıkarmayı da tüm Türkiye de sinema biletini 15 lira yapmayı teklif ediyorum 40 liraya bilet satmak yok var mısın? Yoksun tabi...İyi çıkarmalar. Cengiz'i geçiyorum. Bu cüretkar insanlar göz önünde olan kişileri kullanıp dümenini döndürmek istiyorsa yanlış adres! Ben filmimi 10 lira kardeşler mısır da bedava der yine gösteririm! Bunu cümle alem duysun Cem Yılmaz çıkaracak mış mış mış! Cem Yılmaz çıkardı haberin yok....Terbiyesiz!

Ey ahali! Bana, filmdeki artiste paraları götürdünüzden başka eleştirisi olmayanlara dahil soruyorum, Sinema bileti kaç lira? Ben filmimi kaç liraya seyircime satıyorum ki bu hanım neyin üzerinden kime kıyak yapıyor? Ve utanmadan halkçılık satıyor ! Yap çabuk bileti 15 lira!" ifadelerini kullandı.

