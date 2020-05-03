MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yılmaz Erdoğan'dan karantina dizisi: Babam ile Sosyal Mesafe

Yılmaz Erdoğan'dan karantina dizisi: Babam ile Sosyal Mesafe

DİZİ HABERLERİ  | 03.05.2020 22:01 | Son Güncelleme

Yılmaz Erdoğan'dan koronavirüs günlerini anlatan Babam ile Sosyal Mesafe dizisi geliyor. Erdoğan, yeni çalışmasının ilk bölümünü bitirdi.

Yılmaz Erdoğan'dan karantina dizisi: Babam ile Sosyal Mesafe

Yılmaz Erdoğan, yeni bir komedi dizisiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. İlk bölüm senaryosu biten dizi yakında BKM tarafından hayata geçirilecek ve zorunlu olarak evde kaldığımız günlerde yaşadıklarımızı ekrana yansıtacak. Dizinin pilot bölüm çekimleri için hazırlıklar da başladı.

Erdoğan, hikayede baba karakterini canlandıracak. Babam ile Sosyal Mesafe adı verilen dizi bir baba ve oğlunun mecburi olarak bir arada oldukları karantina günlerinde yaşadıklarını anlatacak.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kırmızı listedeydi! Adıyaman'da görüntülendiKırmızı listedeydi! Adıyaman'da görüntülendi
Elendiği soruyla geceye damga vurdu! ATV dalga geçtiElendiği soruyla geceye damga vurdu! ATV dalga geçti
'Adanalı'nın güzelinin bu halini unutun! Olay oldu 'Adanalı'nın güzelinin bu halini unutun! Olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Erdoğan, babam ile sosyal mesafe, koronavirüs,

En Çok Okunan Haberler

Seyahat kısıtlaması 1 gün uzatıldı

Seyahat kısıtlaması 1 gün uzatıldı

Dünyayı şaşkına çeviren görüntü! Korona günlerinde plajlar doldu taştı

Dünyayı şaşkına çeviren görüntü! Korona günlerinde plajlar doldu taştı

Bakan Koca '11 Mart'tan bu yana ilk' mesajıyla paylaştı

Bakan Koca '11 Mart'tan bu yana ilk' mesajıyla paylaştı

Ömer Döngeloğlu'nun son görüntüleri ortaya çıktı

Ömer Döngeloğlu'nun son görüntüleri ortaya çıktı

Ünlü ilahiyatçı koronadan hayatını kaybetti!

Ünlü ilahiyatçı koronadan hayatını kaybetti!

Elendiği soruyla geceye damga vurdu! ATV dalga geçti

Elendiği soruyla geceye damga vurdu! ATV dalga geçti

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Aşk 101’in Osman’ı Selahattin Paşalı kimdir?

Aşk 101’in Osman’ı Selahattin Paşalı kimdir?

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Sete çıkan EDHO'dan kötü haber

Sete çıkan EDHO'dan kötü haber

La Casa De Papel ekibinin coşkuyla eğlendiği görüntüler ortaya

La Casa De Papel ekibinin coşkuyla eğlendiği görüntüler ortaya

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zahide Yetiş ekranlara ne zaman dönüyor? Flaş karar

Ekranlara ne zaman dönüyor? Flaş karar

Hakan Revanche İslek Milyoner'e damga vurdu! İşte elendiği 'Alaaddin'in Sihirli Lambası' sorusu

Elendiği soruyla geceye damga vurdu! ATV dalga geçti

Sefirin Kızı'nın final tarihi belli oldu

Sefirin Kızı'nın final tarihi belli oldu

Arka Sokaklar 550. son bölüm izle! Rıza Baba ve ekibinin koronavirüs önlemleri! Arka Sokaklar 551. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Arka Sokaklar'da koronavirüs önlemleri!

Hilal Altınbilek'ten Bir Zamanlar Çukurova açıklaması! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümler ne zaman?

Hilal Altınbilek'ten Bir Zamanlar Çukurova açıklaması!

İçerde dizisi ne zaman yayınlanacak? İçerde tekrar bölümleri ile ekranda!

İçerde dizisi ekrana geri dönüyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.