MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yılmaz Erdoğan, eski karısı Belçim Bilgin’e yazdığı şiiri paylaştı

Yılmaz Erdoğan, eski karısı Belçim Bilgin’e yazdığı şiiri paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2020 14:32 | Son Güncelleme

Oyuncu Yılmaz Erdoğan, bir süre önce çıkardığı “Bin Aşık Yılı Uzakta” adlı şiir kitabında, oğlu Rodin’in annesi Belçim Bilgin’e yazdığı şiire de yer verdi.

Yılmaz Erdoğan, eski karısı Belçim Bilgin’e yazdığı şiiri paylaştı

Yılmaz Erdoğan eski karısı Belçim Bilgin’e yazdığı şiiri de kitabına koydu. Ünlü oyuncu o mısraları “Dördüncü evlilik yıldönümünde karıma gönderdiğim çiçeğin kartına yazdığım şiirdir” notuyla okurlarıyla paylaştı.

İŞTE ERDOĞAN’IN ŞİİRİ

EN ÇOK SUYA BENZEYEN

Ruh tekildi Ve az. Kendi kalesinde mahsur Hiçbir şifa Benlik iksirinde bulunmaz.Seninle çoğalan, Suya, Fırtınaya benzeyen Bilhassa ak El insaf beyazı kadar berrak.

Bir asma yaprağında sakinleyen Bu kavruk yol telaşına merhem.

Bir küçük adam aşkım Bir büyük çocuk.

Sen bir nefessin buldum Şaire en lazım element Sen aydınlıksın bildim Rodin'e deniz feneri Sen Afrodit Akıllı akılsız benzetmelerden sıkılmış Bir tek sana müsait.

Homeros'un bahsettiği sensin Ve İlla ki İlyada Ve İyyake nestain!

Evvel zaman Eski taze bir masal…

Aksilikler hediye, Kollasın patron, Işığı müjdelesin çocuklar, Sahiler düş, Düşler sahi olsun…

Nice masallara Şükürler Dualar, Filmler, Şarkılar olsun…

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü sunucu intihar etti! O ülke şoktaÜnlü sunucu intihar etti! O ülke şokta
Güldüren paylaşım! Gelen yoruma yanıt gecikmediGüldüren paylaşım! Gelen yoruma yanıt gecikmedi
Pis Yedili'nin çılgın Orço'su son haliyle şaşırttı!Pis Yedili'nin çılgın Orço'su son haliyle şaşırttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Belçim Bilgin, Belçim Bilgin instagram, Yılmaz Erdoğan,

En Çok Okunan Haberler

Kenan Evren'in ismi cadde ve sokaklardan kaldırıldı

Kenan Evren'in ismi cadde ve sokaklardan kaldırıldı

Hobi olarak başladı, geçim kaynağı oldu

Hobi olarak başladı, geçim kaynağı oldu

Kötü haberler gelmeye devam ediyor! Sayı yükseldi

Kötü haberler gelmeye devam ediyor! Sayı yükseldi

Tarihte bir ilk! Kamuoyu önünde tartıştılar

Tarihte bir ilk! Kamuoyu önünde tartıştılar

'İkinci el oto fiyatlarının artış nedeni internet siteleri'

'İkinci el oto fiyatlarının artış nedeni internet siteleri'

Bahçelievler'de bekçilere bıçaklı saldırı

Bahçelievler'de bekçilere bıçaklı saldırı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Gözaltına alınmıştı! 'Psikolojik şiddet gördüm'

Gözaltına alınmıştı! 'Psikolojik şiddet gördüm'

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

'O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...'

'O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...'

Cennet Mahallesi'nin Helga'sı son haliyle olay oldu!

Cennet Mahallesi'nin Helga'sı son haliyle olay oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tatlı Kaçıklar'ın 'Seksi Şempanze'si Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı

Tatlı Kaçıklar'ın 'Seksi Şempanze'si yıllar sonra ortaya çıktı

Cüneyt Arkın'dan güldüren Kim Milyoner Olmak İster paylaşımı!

Güldüren paylaşım! Gelen yoruma yanıt gecikmedi

Burçin Terzioğlu'nun yeni aşkını paylaşımları ele verdi

Paylaşımı yeni aşkını ortaya çıkardı

Mustafa Sandal'dan Cem Yılmaz aşkına yorum: Beni bermuda şeytan üçgenine sokma

Aşk yorumu: Beni bermuda şeytan üçgenine sokma!

Tarkan'dan eşiyle birlikte paylaşım!

Hem aşk hem iş! Karısını paylaştı

Aleyna Tilki: Klibimde ayılar birçok ünlüden...

'Klibimde ayılar birçok ünlüden...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.