Yılmaz Erdoğan gerçek hayatta Dilber'ini buldu! Yılmaz Erdoğan'ın kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi bakın kim çıktı

Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Yasemin Baştan gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı 'İnci Taneleri' dizisinde 'Azem' karakterine hayat veren Yılmaz Erdoğan özel hayatıyla gündeme geldi.

Dilber ile günlerdir gündemde olan Yılmaz Erdoğan meğerse 2 yıldır ünlü bir isimle aşk yaşıyormuş. Bircan Bali'nin iddiasına göre Erdoğan Cansu Taşkın ile birlikte.

Bircan Bali açıklamasında "Ben bir bomba patlatayım, Yılmaz Erdoğan 2 yıldır eski bir mankenle beraber, nasıl söyleyeyim Cansu Taşkın'la. Ben öyle bir bilgi aldım gizliyorlarmış diye duydum" dedi.

YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKTİ

Aşk haberi sonrası sosyal medyada "Yılmaz Erdoğan gerçek hayatta Dilber'ini buldu!" yorumları yapıldı.

Cansu Taşkın'ın Yılmaz Erdoğan'dan küçük olması gözlerden kaçmadı. Taşkın 31 yaşında Erdoğan ise 56 yaşında. Cansu Taşkın ve Yılmaz Erdoğan arasında 25 yaş fark var.





