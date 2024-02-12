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  4. Yılmaz Erdoğan gerçek hayatta Dilber'ini buldu! Yılmaz Erdoğan'ın kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi bakın kim çıktı

Yılmaz Erdoğan gerçek hayatta Dilber'ini buldu! Yılmaz Erdoğan'ın kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi bakın kim çıktı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.02.2024 11:09 | Son Güncelleme:
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Dilber ile ekranlara bomba bir dönüş yapan Yılmaz Erdoğan'ın sevgilisi gündem oldu. Bircan Bali programında "Yılmaz Erdoğan, 2 yıldır Cansu Taşkın’la beraber" iddiasında bulundu. Sosyal medyada ise "Yılmaz Erdoğan gerçek hayatta Dilber'ini buldu!" yorumları yapıldı. Cansu Taşkın ve Yılmaz Erdoğan arasında 25 yaş fark var.

Yılmaz Erdoğan gerçek hayatta Dilber'ini buldu! Yılmaz Erdoğan'ın kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi bakın kim çıktı

Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Yasemin Baştan gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı 'İnci Taneleri' dizisinde 'Azem' karakterine hayat veren Yılmaz Erdoğan özel hayatıyla gündeme geldi.

Dilber ile günlerdir gündemde olan Yılmaz Erdoğan meğerse 2 yıldır ünlü bir isimle aşk yaşıyormuş. Bircan Bali'nin iddiasına göre Erdoğan Cansu Taşkın ile birlikte.

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Bircan Bali açıklamasında "Ben bir bomba patlatayım, Yılmaz Erdoğan 2 yıldır eski bir mankenle beraber, nasıl söyleyeyim Cansu Taşkın'la. Ben öyle bir bilgi aldım gizliyorlarmış diye duydum" dedi.

Ekran Alıntısı

YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKTİ

Aşk haberi sonrası sosyal medyada "Yılmaz Erdoğan gerçek hayatta Dilber'ini buldu!" yorumları yapıldı.

Ekran Alıntısı

Cansu Taşkın'ın Yılmaz Erdoğan'dan küçük olması gözlerden kaçmadı. Taşkın 31 yaşında Erdoğan ise 56 yaşında. Cansu Taşkın ve Yılmaz Erdoğan arasında 25 yaş fark var.

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