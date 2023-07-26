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Yılmaz Gruda'nın cenaze töreni programı belli oldu! Yılmaz Gruda'nın cenaze töreni ne zaman, nereye defnedilecek?

26.07.2023 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda, 94 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi menajeri Tümay Özokur sosyal medya hesabından duyurdu. Yılmaz Gruda'nın cenaze töreni programı da belli oldu. Peki, Yılmaz Gruda'nın cenaze töreni ne zaman, nereye defnedilecek? İşte tüm detaylar...

Yılmaz Gruda, yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. Acı haberi menajeri Tümay Özokur sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Ünlü sanatçı 94 yaşında hayata gözlerini yumdu.

YILMAZ GRUDA'NIN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Gruda’nın cenaze töreni bilgileri belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; büyük usta Yılmaz Gruda için yarın saat 15.00’de İBB Şehir Tiyatroları Üsküdar Musahipzade Celâl Sahnesi'nde tören düzenlenecek. Gruda, Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınacak ikindi namazını ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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YILMAZ GRUDA KİMDİR?

Ahmet Yılmaz Gruda, 14 Temmuz 1930 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Ankara Ticaret Lisesindeki eğitim sürecini yarıda bırakarak devlet memuru olan Yılmaz Gruda'nın yazdığı şiirler, 1950'li yıllarda, çeşitli dergilerde yayımlanmaya başladı. 1956 yılında girdiği Cep Tiyatrosu'nda başlayan oyunculuk serüveni, Ankara Devlet Tiyatrosu'na ait Küçük Tiyatro'da devam etti. Ankara Meydan Sahnesi ve Nisa Serezli topluluklarında görev yaptı. Bir dönem sahnelerden uzaklaşarak asıl mesleği olan memurluk hayatına dönüp muhasebecilik yaptı. Muammer Karaca Tiyatrosu'nu yönetti.

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Oyuncu Tolga Tiğin ve Ayşen Gruda'nın eski eşi olan sanatçı, aynı zamanda Attilâ İlhan ile beraber mavi hareketini yaratan şairlerdendir. Seyirlik tiyatro oyunları da yazıp çeviriler yapan Gruda'nın eserlerinde geleneksel Türk tiyatrosu ve Çehov etkisi açıkça görülür. Kamera önünde de yer alan Yılmaz Gruda, sinema ve dizi filmlerde rol aldı.


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