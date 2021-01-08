Yılmaz Gruda: Öldüğüm zaman mezar taşıma...

İstanbul’un bir yakasından diğer yakasına giderken gerçekleşen Vapurda Çay Simit Sohbet programı her hafta ünlü isimleri konuk ediyor.

Ömer Öztürk’ün bu haftaki konuğu ünlü sanatçı Yılmaz Gruda… Sanatçı programda Ömer Öztürk’ün sorularını cevaplandırarak iş ve özel hayatıyla ilgili bilinmeyenleri açıklıyor.

Yılmaz Gruda programda şu açıklamaları yaptı:

“Beni korku romancı yaptı. Sonradan yazdığım hikayelerin bir kısmını şiire çevirdim. Okumak kadar değerli bir şey yok. Okumayı gazetelerden öğrendim. Babamın dükkanında çalışırken çay getirip götürürdüm. Gidip bakkaldan gazete alır okumaya çalışırdım. 7-8 yaşlarında okumayı gazetelerden öğrendim...”

“12 YAŞINDA ROMAN YAZDIM”

12 yaşında ‘Memo’ romanını yazdım. Gazetelerde yayınlandı. Çok mutlu olmuştum... Romanlara roman, şiirlere şiir katmak istiyorum. Bana halkımın verdiğiyle onun mislini onlara geri vermek benim görevim. Ben öldüğüm zaman mezar taşıma ‘şair’ yazılsın isterim.”

“18 YAŞINDA KEL OLDUM”

“Ailemde herkes çok saçlı olmasına rağmen ben 18 yaşında kel oldum. Allah seni nasıl yarattıysa onu muhafaza etmek gerek. Kabullenmek gerek. Shakespeare’i oynamak isterdim ama kel olmak engelledi. Kelliğin önlediği bazı şeyler var...

“Merhametin de bir aksiyonu olmalı. Sorun olduğunda olgunca yaklaşmalı, çözüm bulmalı. İçinden geldiği gibi ve saygılı davranmayı unutmamalısın...”

Vapurda Çay Simit Sohbet, Ömer Öztürk’ün sunumuyla 10 Ocak Pazar 11:15’te TRT Haber ekranlarında yayınlanacak.

