Yılmaz Güney'in hayatı film oluyor! Eski eş Nebahat Çehre harekete geçti: Çok şey yaşadık ama...

Yılmaz Güney’in hayat hikâyesini beyaz perdeye taşıyacak sinema filminin hazırlıkları başladı. "Cem Karaca’nın Gözyaşları" filminde de rol alan oyuncu İsmail Hacıoğlu, "Yılmaz Güney"i canlandıracağı konuşulurken yeni bir iddia da gündem oldu.

Ahmet San’ın yapımcılığını üstlendiği film, Fatoş Güney’ın 'Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun' kitabından yola çıkılarak çekilecek. Ancak eski eş Nebahat Çehre bu durumdan rahatsız.

TEDBİR KARARI İDDİASI

Yılmaz Güney ile bir süre evli kalan Çehre filmde adının geçmesini istemiyor.

Usta oyuncu "Ben isteseydim çoktan film yapardım. Çok şey yaşadık ama bunların film olmasını ya da bir filmde geçmesini istemem. Yaşadıklarımız bizde kalsın. Zaten Fatoş Hanım'ın da bizden bahsedeceğini sanmıyorum" dedi.

Nebahat Çehre'nin filmde adının geçmemesi için tedbir kararı aldıracağı öne sürüldü.







