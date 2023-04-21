Yılmaz Morgül’den sevgili itirafı: Dubaili sevgilim ile kutsal bir ilişkim var

Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül'ün uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören annesi Fatma Morgül, yılbaşı gecesinde hayatını kaybetmişti. Annesinin ölümüyle yıkılan şarkıcı Yılmaz Morgül, zor günlerin ardından kendini toparlamaya başladı.

İkinci Sayfa'ya konuk olan Morgül sevgili itirafıyla gündeme geldi. Yılmaz Morgül açıklamasında Dubaili bir sevgilisi olduğunu söyledi.

"KUTSAL BİR İLİŞKİM VAR"

Ailenin özel jetinin olmasıyla şaşırtan Morgül açıklamasında "Dubaili sevgilim ile kutsal bir ilişkim var. Günümüz ilişkileri gibi hadi tanıştık tatile filan yok, ailede de eslre var" dedi.



