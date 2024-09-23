Yine gündemde! Dilan Polat eşi Engin Polat'ın namaz kılmaktan moraran dizlerini gösterdi

Dilan ve Engin Polat çifti ile Sıla Doğu tahliye edildikten sonra günlük yaşantılarına ve sosyal medya kullanmaya kaldığı yerden devam etti. Dilan Polat eşi Engin Polat'ın cezaevinde halısız ortamda namaz kılmaktan dizlerinin morardığını söylediği paylaşımıyla gündem oldu.

Kara para akladıkları iddiasıyla 40'ar yıla kadar hapisleri istenen Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davada, mahkeme tüm sanıklar için tahliye kararı vermişti.

NAMAZ KILMAKTAN MORARAN DİZLERİNİ PAYLAŞTI

Dilan Polat eşi Engin Polat'ın namaz kılmaktan moraran dizlerini paylaştı.

Polat videosunda, "Hapishanede halı olmadığı için namaz kılmaktan dizleri morarmış" dedi. O paylaşım sosyal medyada gündem oldu.