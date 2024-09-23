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  4. Yine gündemde! Dilan Polat eşi Engin Polat'ın namaz kılmaktan moraran dizlerini gösterdi

Yine gündemde! Dilan Polat eşi Engin Polat'ın namaz kılmaktan moraran dizlerini gösterdi

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
23.09.2024 18:03
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Vergi kaçırma suçlamasıyla 40 yıl hapis cezasıyla yargılanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat tahliye edilmişti. Serbest bırakıldıktan sonra sosyal medya kullanmaya kaldığı yerden devam eden Dilan Polat, günlük yaşantısından sık sık paylaşımlar yapıyor. Polat, eşinin cezaevinde namaz kılmaktan morardığını söylediği dizlerini paylaştı.

Dilan ve Engin Polat çifti ile Sıla Doğu tahliye edildikten sonra günlük yaşantılarına ve sosyal medya kullanmaya kaldığı yerden devam etti. Dilan Polat eşi Engin Polat'ın cezaevinde halısız ortamda namaz kılmaktan dizlerinin morardığını söylediği paylaşımıyla gündem oldu.

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Kara para akladıkları iddiasıyla 40'ar yıla kadar hapisleri istenen Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davada, mahkeme tüm sanıklar için tahliye kararı vermişti.

NAMAZ KILMAKTAN MORARAN DİZLERİNİ PAYLAŞTI

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Dilan Polat eşi Engin Polat'ın namaz kılmaktan moraran dizlerini paylaştı.

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Polat videosunda, "Hapishanede halı olmadığı için namaz kılmaktan dizleri morarmış" dedi. O paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat engin polat
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