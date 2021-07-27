Yine Instagram'ı salladı! Demet Özdemir'in turuncu bikinisi görenleri mest etti

Sevilen oyuncu Demet Özdemir, iki sezon boyunca "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisinde başrol oynadı. Böylece, ilk kez bir dram dizisinde ana karakteri canlandırdı ve sınavı başarıyla geçti. Diziden hemen sonra her oyuncunun rüyası Netflix ile anlaşan Demet Özdemir, bu kez bildiği sulara geri döndü. "Çilek Kokusu", "No: 309" ve "Erkenci Kuş" gibi romantik komedilerle şöhrete kavuşan hatta yurt dışında da büyük başarı elde eden Demet Özdemir, ilk Netflix projesi için de romantik komediyi tercih etti. Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız'la "Aşk Taktikleri" filmi için buluşan Demet Özdemir, çekimlere girmeden önce sevgilisi Oğuzhan Koç'la birlikte uzun bir tatil yaptı. Hala da o tatil günlerinden fotoğraflar paylaşmaya ve hayranlarını mest etmeye devam ediyor.

Instagram'ı salladı

Oyunculuğu ve enerjisiyle olduğu kadar fiziğiyle de dikkat çeken Demet Özdemir, sık sık iddialı fotoğraflar paylaşarak düzgün fiziğini gözler önüne seriyor. Bu kez de çok beğenilen turuncu bikinisiyle bir fotoğraf paylaştı ve yine sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmeyi başardı.

