Yine mi Selena Gomez! Arkadaşının aşkıyla...

Sürekli Justin Bieber ile ayrılıp barışması konuşulan Selena Gomez ve kısa süre önce Jennifer Aniston ile ayrılan Justin Theroux arkadaşlıklarını geliştirdi!

Uzun süredir tanışan ikili beraber görüntülendikten sonra ilişki sorularına sebep oldular.

Menajerleri tarafından dört senedir birbirini tanıyan Theroux ve Gomez’in ayrılık süreçlerinde birbirlerine destek olduğu söyleniyor. Bu söylentilerden hiç hoşnut olmadığı konuşulan Jennifer Aniston’un, her yeni dedikoduya daha çok üzüldüğü ve kızdığı konuşuluyor.

ARKADAŞLARININ AŞKLARINA SARDI

Theroux’nun bu kadar kısa sürede hayatına devam etmesine karşı üzülen Aniston, Selena Gomez söylentilerini duymak bile istemiyor. Eski eşinin kendisinden duymadığı sürece söylentilere inanmamaya çalışan Aniston ile Gomez’in yakın arkadaş olduğu biliniyordu.

Aniston’u adeta kendisine bir akıl hocası olan sayan Gomez’in Theroux’a karşı romantik hisler beslemesi oldukça şaşırttı.

Aralarında 20 yaştan fazla olan Gomez ve Theroux sürekli birbirleri ile buluşuyor ve konuşuyor. İki taraftan resmi bir açıklama olmasa da, ünlü şarkıcı Gomez ve oyuncu Theroux’nun buluşmaları paparazzi tarafından yakalanıyor. Arkadaşlık bağlarını kuvvetlendiren Theroux ve Gomez arasındaki aşk dedikoduları bitmeyecek gibi görünüyor!

Selena Gomez daha önce de arkadaşı Bella Hadid'in eski sevgilisi The Weeknd ile sevgili olmuştu.

