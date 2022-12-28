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Yiyecek eş anlamlısı nedir? Yiyecek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

28.12.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe yıllardır pek çok dil ile alışverişte bulunmuştur. Geçmişten bugüne birçok dille etkileşimde bulunduğu için aynı anlama gelen farklı kelimelere de türemiştir. Ayrıca kendi içerisinde de yüzyıllarca gelişip ve yenilenip çeşitli kelimelerini de günümüze ulaştırmıştır. Yiyecek kelimesi de zengin Türkçemizde bulunup günümüze ulaşan kelimeler arasındadır. Peki, yiyecek kelimesinin eş anlamlısı nedir ve cümle içinde nasıl kullanılır?

Yiyecek eş anlamlısı nedir? Yiyecek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yiyecek sözcüğü "ye-" fiilinden türetilmiş bir kelimedir. Eski Türkçede "yemek" anlamına gelen "yé-" veya "ye-" fiilinden evrilip günümüze ulaşmıştır. Ayrıca sözcük "yedirmek", "yemezler", "yenik", "yesinler" ve "yemek" sözcükleriyle benzerlik gösterir. Yiyecek eş anlamlısı bulunduğu gibi çeşitli anlamlara da karşılık gelebilir. Türk Dil Kurumuna göre yiyecek kelimesinin anlamları aşağıda verilmiştir:

  • (isim) Yenmeye elverişli olan her şey.
  • (sıfat) Yenebilen.

Yiyecek kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek vermek gerekirse:

  • Fakirlikten ne yiyeceklerini bilemeyen çaresiz aileye destek gecikmemişti.
  • Yiyecekler arasında favori yemeğini seçip karnını doyurdu.
  • Annesi küçük çocuğa yiyecek hazırlıyor.
  • Dolapta bulunan yiyeceklerin hiçbirini sevmediğimden aç kaldım.
  • Bazı yiyeceklerin raf ömrü kısa olduğundan dolayı hemen tüketilmesi gerekebilir.
  • Yiyecekler için ihtiyaç listesini çıkarıp markete yola koyuldu.
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Yiyecek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yiyecek kelimesinin eş anlamı olan kelimeler vardır. Yiyeceğin eş anlamlısı cümle içerisinde aynı anlama geldikleri zaman yiyecek sözcüğü yerine kullanılabilir. Eş anlamlı kelimelerin temel özelliği farklı ifade edilmelerine ve yazılmalarına rağmen aralarında anlam bakımından benzerlik ve aynılık olmasıdır. Bu nedenle cümle içinde doğru yerlerde birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Yiyeceğin eş anlamlısı kelimeler:

  • Kayıt
  • Taam
  • Manca
  • Yeme
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Yiyeceğin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yiyecek kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler kurmak, kelimelerin anlamlarını ve kullanım alanlarını pekiştirmek için iyi bir yöntemdir. Yiyecek eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • Bazı durumlarda taam ne ise ona şükretmen gerekir.
  • Manca sırasında bir süre bekleyip yemeye koyulduk.
  • Annesinin ona yaptığı kış kayıtını da alıp yola koyuldu.
  • Bu ayki yeme masrafları çok artmıştı.
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