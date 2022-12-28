Yiyecek eş anlamlısı nedir? Yiyecek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yiyecek sözcüğü "ye-" fiilinden türetilmiş bir kelimedir. Eski Türkçede "yemek" anlamına gelen "yé-" veya "ye-" fiilinden evrilip günümüze ulaşmıştır. Ayrıca sözcük "yedirmek", "yemezler", "yenik", "yesinler" ve "yemek" sözcükleriyle benzerlik gösterir. Yiyecek eş anlamlısı bulunduğu gibi çeşitli anlamlara da karşılık gelebilir. Türk Dil Kurumuna göre yiyecek kelimesinin anlamları aşağıda verilmiştir:
Yiyecek kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek vermek gerekirse:
Yiyecek kelimesinin eş anlamı olan kelimeler vardır. Yiyeceğin eş anlamlısı cümle içerisinde aynı anlama geldikleri zaman yiyecek sözcüğü yerine kullanılabilir. Eş anlamlı kelimelerin temel özelliği farklı ifade edilmelerine ve yazılmalarına rağmen aralarında anlam bakımından benzerlik ve aynılık olmasıdır. Bu nedenle cümle içinde doğru yerlerde birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Yiyeceğin eş anlamlısı kelimeler:
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