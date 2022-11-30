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Yalın eş anlamlısı nedir? Yalının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

27.11.2022 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede yer alan birçok kelimenin eş anlamlısı bulunur. Eş anlamlı kelimeler yazılış olarak birbirinden farklı olsa da anlam karşılığı bakımından benzer ya da aynıdır. Eş anlamlı kelimelere sinonim kelimeler ya da anlamdaş kelimeler de denir. Yalın kelimesi de dilimizde yaygın olarak kullanılan bir kelimedir ve birden fazla eş anlamlısı bulunur. Peki, yalın kelimesinin anlamı nedir ve eş anlamlısı olan kelimeler cümle içinde nasıl kullanılır?

Yalın eş anlamlısı nedir? Yalının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Yalın kelimesi gösterişsiz, süssüz, sade anlamlarına gelir. Birçok deyimde de yer aldığı gibi farklı kelimeler ile birleşik kullanımı da yaygındır. Türkçe kökenli olan yalın kelimesi Eski Türkçe "yalıŋ" kelimesinden evrilmiştir. Nazal n'nin yazı dilinden düşmesinin ardından yalın hâlini alan kelime aynı zamanda sesteş bir kelimedir ve iki kelime de Türkçe kökenlidir. Yalın kelimelerinden ilki halk ağzında kullanılan ve alev anlamına gelen bir kelimedir. En çok kullanılan yalın kelimesiyse gösterişsiz, süssüz gibi anlamları karşılar.

Özellikle eş anlamlısı nedir? Özellikle eş anlamlısı nedir?

Yalın kelimesinin eş anlamı olan kelimeler nedir?

Türkçe kelime çeşitliliği bakımından oldukça zengin bir dil olup birçok farklı kelime ile aynı anlama gelen cümleler kurulabilen bir dildir. Gerek yazılı gerekse sözlü iletişimde etkili bir yöntem olan farklı kelimeler ile farklı cümle kurulumları kişiyi tekrara düşmekten kurtardığı gibi dinleyiciyi de sıkmadan akıcı bir anlatım sağlar. Yalının eş anlamlısı olan kelimeler ile de alternatif birçok farklı cümle kurmak mümkündür. Yalın kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

  • Çıplak
  • Dal
  • Düz
  • Merasimsiz
  • Sade
  • Süssüz
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Yalının eş anlamlıları ile örnek cümleler

Örnek cümleler hemen her dilde kullanılan, bir kelimenin anlamını daha iyi kavrayabilmek ve o kelimenin cümle içinde kullanımını öğrenebilmek için oldukça etkili bir yöntemdir. Eş anlamlı kelimelerinde farklı şekillerde kullanımını öğrenebilmek için örnek cümlelerden faydalanılabilir. Yalın eş anlamlısı olan kelimeler herhangi bir cümlede birbiri yerine kullanılarak anlamda değişiklik oluşturmadan manayı farklı şekillerde ifade etmeye yarar. Yalının eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Yazarın dili oldukça sade olmasına rağmen anlatımı oldukça etkiliydi.
  • Gerçekler en çıplak hâliyle ortaya döküldüğünde birçok kişi şaşkınlıklarını gizleyemedi.
  • Anlatmak istediklerimi oldukça düz bir dille ifade etmeye çalışsam da birçok kişi anlayamadı.
  • "Ben göründüğüm gibi dal bir insanım söylemek istediklerim, söylediklerim kadardır." dedi.
  • Mütevaziliğini evinin her köşesine yansıtmış oldukça şık ama bir o kadar da süssüz bir dizayn yapmıştı.
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