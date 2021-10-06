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Küflenme problemi tarihe karışacak! Yiyeceklerinizi küften koruyacak en etkili yöntemler

05.10.2021 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hiç buzdolabınızı açtığınızda salçanızın üzerinin beyaz, pamuksu noktalarla kaplandığını gördünüz mü ya da ekmeğinizde yeşil benekler oluştuğunu ve özene bezene hazırladığınız kışlık turşularınızın beyaz bir katmanla örtüldüğünü? Oldukça can sıkı bir durum. Gelin, bu durumdan nasıl kurtulabileceğinizi araştıralım.

Küflenme problemi tarihe karışacak! Yiyeceklerinizi küften koruyacak en etkili yöntemler

Günlük yaşamda ve özellikle yiyeceklerimizde sık sık karşımıza çıkan küf, bir tür mantar. Küflenme, küf mantarının besin araması ve çevresindeki maddeleri ayrıştırması sonucu oluşur. Uzmanlar küfün insan sağlığına zararlı olduğunu söylüyor ve küflenmiş yiyeceklerin çeşitli sağlık sorunlarına yol açacağını ekliyor. Peki bize bu kadar zarar veren küften nasıl korunabiliriz? İşte detaylar...

YİYECEKLERİNİZİ KÜFTEN KORUMAK İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER

  • Buzdolabınızı düzenli olarak temizleyin. Birkaç ayda bir içini karbonatlı veya sirkeli suyla silip durulamaya özen gösterin.

  • Raf ömrü kısa olan yiyecekleri birkaç gün içinde tüketebileceğiniz miktarda alın.

  • Bozulabilen yiyecekleri soğukta muhafaza edin. Özellikle sebzeleri iki saatten fazla dışarıda tutmayın.

  • Saklama kaplarını temiz tutun ve kapaklarını sıkıca kapatın.

  • Yakın bir zamanda tüketmeyi planlamadığınız yiyecekleri dondurucuda saklayın.

  • Peynirin küflenmesini önlemek için içindeki salamura su bittiğinde evde tuzlu su yapıp bunu peyniri sakladığınız kaba ilave edin. Kaşar peyniri gibi kuru peynirleri ambalajını açtıktan sonra streç film ile sarın.

  • Salçayı mutlaka cam kavanozda olanlardan almaya özen gösterin. Eğer teneke kutuda aldıysanız cam kavanoza aktarın. Salçanızı açıp kullandıktan sonra üzerine bir miktar zeytin yağı dökerseniz küflenmesini engellemiş olursunuz.

  • Ekmeğin küflenmesini önlemek için ekmek kutusuna bir miktar tuz koyabilirsiniz. Ayrıca ekmek kutunuzu da hafta bir sirkeli suyla silip temizlemeyi unutmayın.

  • Yaptığınız reçelleri küflenmemesi için kapağını sıkıca kapatıp baş aşağı şekilde soğumaya bırakın.

  • Yaptığınız yemekleri sıcakken buzdolabına koymayın ve gece dışarıda unutmayın. Ertesi gün yenecek yemekleri mutlaka buzdolabına koyun.

  • Zeytinlerinize bir miktar zeytinyağı koyun ve her gün en bir kez çalkalayın.

TURŞULARINIZI KÜFTEN KORUMAK İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER

  • Yaptığınız kışlık turşuların küflenmesini önlemek için tuz ve sirke dengesinin iyi ayarlanması gerekir.

  • Ayrıca turşularınızın küflenmeden uzun süre dayanması için içerisine nohut veya elma ekleyebilirsiniz.

  • Turşularınızı kurduktan sonra ağzını sıkıca kapatın, ters çevirip yerleştirin ve üzerine bir ağırlık koyun.

  • Doğrudan gün ışığına maruz bırakmayın.
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