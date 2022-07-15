YKS 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları açıklandı mı? YKS 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ne zaman açıklanacak?

Her yıl yüz binlerce öğrencinin katılım sağladığı YKS'nin sonuçlarının açıklanmasına sayılı günler kaldı. Bununla beraber, 'YKS 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları açıklandı mı?' sorusunun yanıtı da hızla araştırılmaya başlandı. Peki YKS 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

2 VE 4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS 2022 üniversite taban puanları, sınav sonuçları açıklandıktan sonra belli olacak. Sınav sonuçları her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM üzerinden kontrol edilecek. Sonuçlar 20 Temmuz'da belli olacak.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS; TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleştirildi. Şimdi de üniversitelerin taban puanları sorgulanmaya başlandı. 2022 senesine ait taban puanlar henüz belli olmadı.



