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YKS 2022 ne zaman, saat kaçta? YKS TYT, AYT, YDT oturumları kaç dakika?

14.06.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS 2022 ne zaman, saat kaçta? Yaklaşan üniversite sınavı öncesi vatandaşlar 2022 YKS (TYT, AYT, YDT) sonuçlarının açıklanacağı tarih de dahil olmak üzere sınav ile ilgili çekişti konularda bilgi edinmek için araştırma yapmaya başladı. Peki TYT, AYT, YDT oturumları kaç dakika? İşte sınava ilişkin ayrıntılar ve 2022 YKS (TYT, AYT, YDT) sonuçlarının açıklanacağı tarih...

YKS 2022 ne zaman, saat kaçta? YKS TYT, AYT, YDT oturumları kaç dakika?

YKS ne zaman, saat kaçta yapılacak, sorusunun yanıtı sınava günler kala vatandaşlar tarafından merak edildi. 2022 YKS (TYT, AYT, YDT) sonuçlarının açıklanacağı tarih ile YKS'nin TYT, AYT, YDT oturumları kaç dakika? sorunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2022?

YKS sınavı için kısa bir zaman kalırken, birçok öğrenci ve veli kafa karışıklığının önüne geçebilmek için YKS sınav tarihlerini internet üzerinden sorguluyor.

ÖSYM tarafından paylaşılan 2022 sınav takvimine göre YKS sınavı 18-19 Haziran tarihleri arasında üç oturum şeklinde gerçekleşecek. Öğrenciler ilk olarak 18 Haziran'da TYT, 19 Haziran'da ise AYT ve YDT sınavına giriş yapabilecek.

YKS'NİN TYT, AYT, YDT OTURUMLARI KAÇ DAKİKA?

YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavı, 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve sınav 165 dakika sürecek.

YKS'nin ikinci oturumu olan AYT sınavı, 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve binlerce öğrencinin katılım sağlayacağı sınav 180 dakika sürecek.

YKS'nin son oturumu olarak yapılacak YDT sınavı ise saat 15.45'te başlayacak. ÖSYM tarafından açıklanan bilgiye göre sınav 120 dakika sürecek.

YKS (TYT, AYT, YDT) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında YKS sınavlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Binlerce öğrencinin sınav sonrası sorgulayacağı YKS sonuçları için tarih 20 Temmuz 2022 olarak belirlendi.

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