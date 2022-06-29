YKS 2022 üniversite taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? İşte ÖSYM üniversite taban puanları ile ilgili merak edilenler!

YKS 2022 üniversite taban puanları ve kontenjanları şimdiden merak konusu oldu. Üniversite sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne 3 milyon 234 bin 409 aday girdi. İkinci ve üçüncü oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 19 Haziran'da yapıldı. 2022 üniversite taban puanları ve kontenjanları ile ilgili detayları öğrenmek isteyen kişilar arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki YKS 2022 üniversite taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? İşte detaylar...

YKS 2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

YKS 2022 üniversite taban puanları ve kontenjanlar sınav sonuçlarının duyurulmasının ardından belli olacak.

YKS sonuçlarının 20 Temmuz'da açıklanacağı belirtildi.

Adaylar yayımlanan puanlara göre tercihte bulunacak.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI

"Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler", "2021 Yılı Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları"ve "2021 Yılı Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları" Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) resmi internet sitesinin "Yükseköğretim Kurumları Sınavı" kısmında paylaşılmıştır.

İşte ÖSYM'den yapılan açıklama:

https://www.osym.gov.tr/TR,21286/2021-yks-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bilgiler.html

YKS BARAJ PUANI KALKTI MI?

2022- YKS'den itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulamasının kaldırıldı.

Alınan karar ile kararlara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.

2022'den itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak. . Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanı eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecek.

TYT sınav puanının hesaplanması için Temel Matematik Testi veya Türkçe Testi'nden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartının uygulanmaya devam edilecek.

Öte yandan TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacak.

Ayrıca SAY, SÖZ ve EA puan türündeki sınav puanlarının hesaplanması için gerekli olan ilgili puan türüne ilişkin AYT'deki iki testin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ile DİL puan türündeki sınav puanının hesaplanması için gerekli olan Yabancı Dil Testi'nden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edilecek.

TÜM ÜNİVERSİTE VE BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI



