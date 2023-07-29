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  4. Yoğun bakımdan çıkan Madonna'dan iyileştim mesajı! Dans videosuyla sosyal medyaya geri döndü

Yoğun bakımdan çıkan Madonna'dan iyileştim mesajı! Dans videosuyla sosyal medyaya geri döndü

29.07.2023 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York'ta otel odasında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan Madonna, bir süre yoğun bakımda tedavi görmüş daha sonra taburcu edilmişti. Tedavisine evde devam edilen ünlü şarkıcı, sosyal medyada dans ettiği bir videosunu paylaştı ve sevenlerine 'iyileştim' mesajı verdi.

"Popun Kraliçesi" olarak bilinen Madonna, ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandıktan sonra haziran ayının son haftalarında yoğun bakıma alınarak entübe edilmişti.

Ardından taburcu edilerek tedavisine evde devam edilen ünlü şarkıcı, iyileşti. 64 yaşındaki pop yıldızı, ilk kez New York sokaklarında görüntülenmişti.

İkonik şarkıcı sosyal medya hesabı üzerinden ilk kez dans videosunu yayınlayarak hayranlarına sağlık durumu hakkında bilgi verdi. 64 yaşındaki yıldız, "Vücumu hareket ettirebilmek ve biraz dans edebilmek beni dünyadaki en şanslı yıldız gibi hissettiriyor" dedi.

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Şarkıcı sözlerine "Tüm hayranlarıma ve arkadaşlarıma teşekkür ederim. Siz de benim şanslı yıldızlarım olmalısınız! Ve ilk albümümün 40. yılı kutlu olsun!" diyerek devam etti.

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Şarkıcı, hastaneye kaldırılmasından bu yana sosyal medyada çok fazla paylaşım yapmamıştı.

Madonna 3

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