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Yoğurt çorbası nasıl yapılır? Yoğurt çorbası malzemeleri neler?

18.04.2022 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tadıyla dillere destan yoğurt çorbasının tarifi araştırılıyor. Sofralarda sıklıkla yerini alan yoğurt çorbası erişte, un, yoğurt gibi malzemelerden hazırlanıyor. Peki yoğurt çorbası nasıl yapılır? Yoğurt çorbası malzemeleri neler? İşte detaylar...

Yoğurt çorbası nasıl yapılır? Yoğurt çorbası malzemeleri neler?

Sevilen başlangıçlardan biri olan yoğurt çorbası, iftar sofrasında sıklıkla yerini alıyor. Yoğurt çorbası, ana yemek öncesi leziz tadıyla sık sık tercih ediliyor. Peki yoğurt çorbası nasıl yapılır? Yoğurt çorbası malzemeleri neler? İşte detaylar...

YOĞURT ÇORBASI MALZEMELERİ

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
1 yemek kaşığı tereyağı
5 su bardağı su
1 tatlı kaşığı nane
1 çay bardağı erişte
1 silme tatlı kaşığı tuz
3 tepeleme yemek kaşığı un
1 su bardağı yoğurt

Yoğurt çorbası nasıl yapılır? Yoğurt çorbası malzemeleri neler?

YOĞURT ÇORBASI TARİFİ

Tencereye un, yoğurt ve su ekleyip çırpıcı ile pürüzsüz kıvam alana dek çırpın. Ardından tencereyi ocağa alın ve kaynayana dek orta ateşte karıştırarak pişirin. Çorba kaynayınca erişteyi ilave edin ve karıştırma işlemine devam edin. Tuzu da ekleyip 1-2 dakika daha kaynattıktan sonra ocağı kapatın ve 10 dakika dinlendirin.

Sosunu hazırlamak için tereyağını sos tavasında eritin. Pul biber ve naneyi de ekleyip kızdırın, ardından ocaktan alın. Sosu çorbaya karıştırarak servis edin. Afiyet olsun...

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