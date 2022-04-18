Sevilen başlangıçlardan biri olan yoğurt çorbası, iftar sofrasında sıklıkla yerini alıyor. Yoğurt çorbası, ana yemek öncesi leziz tadıyla sık sık tercih ediliyor. Peki yoğurt çorbası nasıl yapılır? Yoğurt çorbası malzemeleri neler? İşte detaylar...

YOĞURT ÇORBASI MALZEMELERİ

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 yemek kaşığı tereyağı

5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı nane

1 çay bardağı erişte

1 silme tatlı kaşığı tuz

3 tepeleme yemek kaşığı un

1 su bardağı yoğurt

YOĞURT ÇORBASI TARİFİ

Tencereye un, yoğurt ve su ekleyip çırpıcı ile pürüzsüz kıvam alana dek çırpın. Ardından tencereyi ocağa alın ve kaynayana dek orta ateşte karıştırarak pişirin. Çorba kaynayınca erişteyi ilave edin ve karıştırma işlemine devam edin. Tuzu da ekleyip 1-2 dakika daha kaynattıktan sonra ocağı kapatın ve 10 dakika dinlendirin.

Sosunu hazırlamak için tereyağını sos tavasında eritin. Pul biber ve naneyi de ekleyip kızdırın, ardından ocaktan alın. Sosu çorbaya karıştırarak servis edin. Afiyet olsun...



