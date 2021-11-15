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  4. Yok artık dedirten görüntüler! Sophia Urista hayranın yüzüne idrarını yaptı

Yok artık dedirten görüntüler! Sophia Urista hayranın yüzüne idrarını yaptı

15.11.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rockville festivalinde sahne alan Brass Against adlı müzik grubu bir skandala imza attı. Grubun solisti Sophia Urista bir izleyicinin üzerine idrarını yaptı. Gruptan özür açıklaması geldi.

Brass Against adlı müzik grubu, ABD'nin Florida eyaletinin Daytona kentinde 11-14 Kasım tarihleri arasında düzenlenen festivalde sahne aldı.

Sahnede Brass Against grubunun solisti Sophia Urista'nın, Rage Againts the Machine grubuna ait 'Wake Up' şarkısını seslendirdiği sırada pantolonunu indirerek bir izleyicinin yüzüne idrarını yapması herkesi şoke etti.

AÇIKLAMA YAPILDI

Brass Against grubundan yapılan açıklamada Daytona'da devam eden müzik festivalinde güzel anlara şahitlik ettikleri belirtilerek Urista'nın yaptığı eylemi kendilerinin de beklemedikleri ve bundan sonraki konserlerde de bir daha böyle bir şeyin yaşanmayacağı vurgulandı.

Sophia Urista'nın eylemi sosyal medyada birçok kullanıcının tepkisini çekmişti.

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