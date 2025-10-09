Mynet Trend

"Yok artık" dedirten olay! Canlı yayında doğum yaptı: Sosyal medya o anları konuştu

Çiğdem Sevinç

Twitch yayıncısı Fandy, tüm doğum sürecini ekranlara taşıdı. Canlı yayın sırasında “suyum geldi, canlı yayınlayacağım” diyerek kamera karşısında doğum yapan Fandy'nin özel anlarını 170 bin kişi canlı izledi.

İnternet yayıncılığı artık herkesin ulaşabildiği bir alan haline geldi. Yayıncılar sadece oyun oynamakla kalmıyor, günlük yaşamlarını da takipçileriyle paylaşıyor. Ancak bu kez yaşanan bir olay, çevrim içi dünyada büyük şaşkınlık yarattı.

"BEBEK ZAMANI" DİYEREK DUYURDU

Twitch yayıncısı Fandy, canlı yayında doğum yaptı!

Fandy, doğum yapacağını X (eski Twitter) hesabından şu sözlerle duyurdu:
"Merhaba Twitter, suyum geldi sanırım bunu canlı yayınlayacağım. Bebek zamanı!"

170 BİN KİŞİ CANLI İZLEDİ

“Live Birth (Canlı Doğum)” başlığıyla açtığı yayın, gece saatlerinde başladı ve sabah 05:45’te sona erdi. Yayında, doğum anı da dahil olmak üzere her şey canlı olarak izleyicilerle paylaşıldı.

Fandy’nin bu sıra dışı yayını büyük ilgi gördü ve 170 bin kişiye kadar izlenme aldı.

