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Yok artık Galatasaray yok artık Okan Buruk! Fenerbahçe'nin Talisca hamlesi sonrası ortalık resmen alev alacak

19.11.2024 16:06
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Ocak ayı devre arası transfer sezonu çok büyük bir yarışa sahne olacak gibi gözüküyor. Fenerbahçe, takımdaki skorer oyuncu eksikliğini Anderson Talisca ile doldurmak istiyor. Talisca şimdiden Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı. Osimhen transferiyle çıtayı yukarıya taşıyan Galatasaray da Talisca için hamle yapabilir.

Yok artık Galatasaray yok artık Okan Buruk! Fenerbahçe'nin Talisca hamlesi sonrası ortalık resmen alev alacak

İrfan Can Kahveci, Emre Kılınç, Vedat Muriqi, Mert Hakan Yandaş, Wilfred Zaha! Bu isimler ezeli rakipler arasında transfer yarışına sahne olmuştu. Galatasaray geçen sene Zaha transferini 'HAHAHAHA' diyerek duyurmuştu. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Talisca savaşı çıkabilir!

GALATASARAY'DAN FENERBAHÇELİLERİ KIZDIRACAK TALİSCA HAMLESİ!

Galatasaray'ı takip eden gazetecilerden biri olan Burhan Can Terzi; Galatasaraylı yöneticilere Talisca'yı sordu! Sarı kırmızılıların Talisca için resmi bir teklifinin ve görüşmesinin olmadığını belirten Burhan Can Terzi; Galatasaraylı yöneticilerinin 'Eğer Talisca Türkiye'ye gelirse aynı masada oluruz' dediğini aktardı!

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OKAN BURUK KAPIYI AÇIK BIRAKTI

Icardi'nin sakatlanması ve sezonu kapatması sonrası bir hücum oyuncusu arayışlarına giren Galatasaray'da Talisca ismi telaffuz edilmeye başlandı. Sarı kırmızılıların başarılı teknik direktörü Okan Buruk; Talisca'nın hem ikili forvetten biri olarak oynayabildiğini hem de forvet arkası olarak oynayabildiğini ifade ederek kapıyı açık bıraktı.

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TALİSCA İSTANBUL'A ÇOK YAKIN

Kariyerine Brezilya'nın Bahia takımında başlayan Anderson Talisca daha sonra Benfica'ya transfer oldu. Benfica'dan İstanbul'un yolunu tutan solak yıldız siyah beyazlı taraftarların gönlünde adeta taht kurdu. Her transfer döneminde adı Beşiktaş ile anılan Talisca, bu kez yeniden İstanbul'a yakın!

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