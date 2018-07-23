Yok artık Nusret! Tarihi duvara izinsiz tabela asmış!

Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre, Kapalıçarşı’ya şube açan Nusr-et’in Çarşı’nın Sandal Bedesteni Kapısı’na astığı devasa tabela tepki çekti. Nusret Gökçe'nin 558 yıllık duvarlara tabela asılması için izin alıp almadığı merak konusu oldu.

İZİN ALINMADI

Tarihi duvarlara asılan tabela tartışılırken Fatih Belediyesi'nden konuyla ilgili şu çarpıcı açıklama geldi:

“Belediyeye hiçbir başvuru yok. Zaten tarihi duvarlara tabela asılması için Koruma Kurulu izni gerekiyor. Bu aşamalardan da geçilmemiş. Tabelanın sökülmesi için derhal tebligat çıkarıyoruz.”

