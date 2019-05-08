Yok böyle bir pazarlama şekli! En yaratıcı kartvizit örnekleri

Kendi işinizi kurmaya başladığınız an ilk yapmanız gereken şey nedir? Kartvizit çıkarmak. Ama söz konusu pazarlama olunca elinizde en yaratıcı, en anlaşılır ve kesinlikle en dikkat çekici kartvizit olması şart!

Şimdi göreceğiniz kartvizitler işleriyle alakalı öyle yaratıcı tasarımlar ortaya çıkarmışlar ki görenleri derinden etkiliyor ve kesinlikle o kişi akılda kalıyor.

İşte rakiplerini tek bir kartvizitle bile eleyen, pazarlama konusunda hayal gücünü sonuna kadar zorlayan birbirinden sıra dışı kartvizit örnekleri... Bakalım siz hangisini "en yaratıcı" bulacaksınız...

Taşıma şirketinin yaptığı kartvizit... Kartvizitin içindeki kağıdı yavaş yavaş sağ tarafa kaydırdığınızda evinizin taşınmış ve boşaltılmış halini görüyorsunuz...

Çocuklar için sanat-çizim kursu şirketinin kartviziti...

Turizm acentesi firmasının bulduğu kartvizit. Küçük bir harita şeklinde, açtığınızda acentenin adresini buluyorsunuz!

Bu kartvizitin içinde tohum bulunuyor desek, şoke olmaz mısınız?

Bu kartvizit tekerlekteki derinliği ölçüyor. Böylece lastiğin havasının inip inmediğini kendi gözlerinizle görüyorsunuz...

Retro tarzda mobilya üreten şirketin bu kartvizitini talimatlara göre şekillendirirseniz ortaya minyatür bir sandalye çıkıyor.

Dijital oyun yazan yazılımcının bu kartviziti gerçekten de işinde ne kadar iyi olduğunun özeti gibi...

Kumaşçı diye illa da kağıttan kartvizit yapacak değil ya! Adam yaratıcılığını kullanmış; artık kumaşlardan kendine kartvizit yapmış

Saç dökülmesi ve saç ekimi konusunda "uzmanlığını" konuşturan firmanın kartviziti

Kayak okulunun kartviziti yara bandı şeklinde. Bir yerinize bir şey olduğunda gerçekten de kartvizitin içinden yara bandı çıkıyor!

Yabancı bir çay markasının kartvizitini gerçekten de sıcak suyun içine attığınızda o muhteşem çay keyfini yaşayabilirsiniz!

Böyle yaratıcı su tesisatçısı görmediniz!



