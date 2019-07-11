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Yok böyle dolandırıcılık! 'Başkalarının canını yakmasınlar' diyerek uyardı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 11.07.2019 09:51 | Son Güncelleme

Çorum'da evlilik aşamasında olduğu Gökhan U.'nun (23) düğün için aldığı altınlarla birlikte ortadan kaybolan Nurhan B.'nin (23), evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çetenin üyesi olduğu ortaya çıktı. Polisin takibi sonucu 2 kişi ile birlikte yakalanıp, gözaltına alınan Nurhan B. hakkında 'dolandırıcılık' suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Yok böyle dolandırıcılık! 'Başkalarının canını yakmasınlar' diyerek uyardı

Kent merkezindeki Devane Mahallesi'nde oturan Hatice ve Hasan U. çifti, geçen yıl eylül ayında oğulları Gökhan'ı evlendirmek için harekete geçti. Aile, aracıların devreye girmesiyle oğullarını Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki genç kızla evlendirebileceklerini öğrendi. Bunun üzerine Doğubayazıt’ta verilen adrese genç kızı görmeye gittiler. Aileye, 'Oğlunuzla evlenecek kızımız bu, kendisi öksüz büyüdü' denilerek, Nurhan B. gösterildi. Genç kızın ağabeyi olduğu belirtilen İbrahim B.'ye 15 bin TL, aracılara da 10 bin TL ödendikten sonra gelin adayı Nurhan B., bir yakını ile birlikte Çorum'a getirildi.

KAYIPLARA KARIŞTI, AİLE ŞİKÂYETÇİ OLDU

Hasan ve Hatice U. çifti, oğullarının evlenebilmesi için gelinin ailesine süt parası, elbiseler, gelinlik ve takılar olmak üzere toplam 60 bin TL masraf yaptı. Düğün için 14 Ekim 2018 tarihi belirlenip davetiyeler basıldı. Düğün salonu rezervasyonu yapıldı. Hazırlıklar sürerken, gelin adayı Nurhan B., "Canım lahmacun çekiyor" diyerek damat adayı Gökhan U. ile çarşıya gitti. Gittikleri lokantada "Lavaboya gidiyorum, birazdan dönerim" diyerek, masadan kalkan Nurhan B, düğün için alınan üzerinde bulunan takılarla birlikte ortadan kayboldu.

Dolandırıldığını anlayan Gökhan U., polise giderek şikayetçi oldu.

GÖZALTINA ALINDI, SERBEST BIRAKILDI

Şikâyet üzerine, Çorum ve Ağrı'dan harekete geçen polis ekipleri, gelin adayı Nurhan B.'nin Çorum başta olmak üzere pek çok şehirde çok sayıda kişiyi aynı yöntemle dolandırdığını belirledi. Kadının, irtibatlı olduğu çeteyle birlikte evlenme vaadiyle aileleri dolandırdığı tespit edildi. Polis ekipleri Nurhan B. ile birlikte Mesut A. ve Sait G.'yi gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Çorum Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Nurhan B., Mesu A. ve Sait G. hakkında 'dolandırıcılık' suçlamasıyla hazırlanan iddianame, Çorum 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme suçun 'nitelikli dolandırıcılık' kapsamına girdiğini belirterek 'görevsizlik' kararı verdi. Dosya, Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

'BAŞKALARININ CANINI YAKMASINLAR'

Nurhan B., tarafından dolandırıldığını söyleyen Gökhan U.'nun annesi Hatice U., "Ben adaletime güveniyorum. Bu kişilerin eninde sonunda hakim karşısına çıkacaklar ve yargılanacaklar. Bugüne kadar mücadelemi sürdürdüm ve bu kişilerin ceza almaları için hukuk savaşı veriyorum. Bunlar benim canımı yaktı, başkalarının canını yakmalarına asla müsaade etmeyeceğim" dedi.

AVUKAT: BU OLAYLAR KANAYAN YARA HALİNE GELDİ

Çorum Barosu avukatlarından Mustafa Kemal Metin, bu tip olayların Türkiye’de kanayan bir yara haline geldiğini ve dolandırıcılık olaylarının hat safhaya ulaştığını söyledi.

Metin, şunları söyledi:

"İnsanlar bunu evlilikten ziyade maddi çıkar görmekteler. Bunun en büyük örneği de aracılara para verilmesi neticesinde birilerinin kandırılmasıyla sonuçlanan olaylar zinciridir. Hemen her gün Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde maalesef böyle haberler gelmektedir. Bu konuya ilişkin Türk Ceza kanununda da düzenlemeler yapılmaktadır. Pek çok dolandırılan insanda bu tip olaylarla isminin geçmesini istemedikleri için dolandırılsalar da ne yazık ki şikayetçi olamamaktadırlar. Yani isimlerinin geçmesini istememektedirler. Bir de ne yazık ki bazı insanlar birbirlerine rıza ile anlaşarak evlilik yapmaya çalıştıkları için birçok dosyada dava açılmıyor. Bu tabii ki insanların mağduriyetini bir kat daha artırıyor."

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
parayla kadin bulacak kadar mi acizsiniz hak ettiğinizi bulmuşsunuz. Zerre kadar üzülmedim
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