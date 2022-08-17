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Yok böyle lezzet! Brownie kurabiye tarifini mutlaka deneyin

17.08.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatlı seveler brownie ve kurabiyeyi bir arada düşününce bile mutlu oluyor olabilir. Kurabiye her türlü çayın, kahvenin yanına yakışmasıyla sıklıkla tercih ediliyor. Klasik kurabiye tariflerinden sıkıldıysanız brownie kurabiye tarifini mutlaka denemeniz gerekiyor.

Yok böyle lezzet! Brownie kurabiye tarifini mutlaka deneyin

Brownie tadında ama yapımı daha kolay olan tatlı arıyorsanız brownie kurabiye tam size göre! Bu kurabiye öyle lezzetli ki bir kez yapınca sürekli yapma isteyeceksiniz. Yapımı oldukça kolay olan brownie kurabiyeyi ikram edeceğiniz misafirleriniz bu lezzete bayılacak.

BROWNİE KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

125 gram tereyağı
1 adet yumurta(büyük boy)
1 çay bardağı sıvı yağ
3 su bardağı un
1 çay bardağı pudra şekeri
4 yemek kaşığı kakao
1 paket vanilin
1 paket kabartma tozu

Şerbeti için:

1 su bardağı su
1 su bardağı toz şeker
2 damla taze sıkılmış limon suyu

Yapılışı

  • Hafif ıslak bir kıvam alacak kurabiyelerin şerbeti için; derin bir tencereye aldığınız su ve toz şekeri kısık ateşte kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayıp koyu bir kıvam alan şerbete taze sıkılmış limon suyunu ekleyip ocaktan alın. Ilınması için oda sıcaklığında bekletin. Kurabiye hamuru için; tereyağı, yumurta ve sıvı yağı karıştırma kabına alın.
  • Un, pudra şekeri, kakao, vanilin ve kabartma tozunu ekleyip ele yapışmayacak bir kıvama gelene dek yoğurun.
  • Hazırladığınız kurabiye hamurundan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp avuç içinizde yuvarlayarak şekil verin.
  • Yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, 10-12 dakika üzerleri hafif çatlayana kadar pişirin.
  • Fırından çıkardığınız kurabiyeleri, oda sıcaklığında soğumuş olan şerbete batırın. Kurabiyeler şerbeti iyice çekene dek bekletin.

AFİYET OLSUN!


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tarifi tatlı brownie tarifi kurabiye malzemeler
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