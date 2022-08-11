Yok böyle lezzet! Evde falafel köftesi tarifi, falafel nasıl yapılır?

Vejetaryen beslenme denilince ilk akla gelen lezzetler arasında falafel köftesi bulunuyor. Nohut, mercimek gibi birçok bakliyat etin görevini görerek köfte haline getirilebiliyor. Nohut kullanılarak yapılan falafel köftesinin tadı da ayrı bir lezzetli oluyor. Falafel köftenizi bol yeşillik içeren salatalar, mezeler ile servis edebilirsiniz.

FALAFEL KÖFTESİ TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı nohut

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 adet yumurta

1 su bardağı un

1 çay kaşığı karbonat

Yarım demet maydanoz

1 tatlı kaşığı toz kişniş

1 tatlı kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Sosu için;

2 yemek kaşığı

1 yemek kaşığı süzme yoğurt tahin

1 yemek kaşığı limon suyu

Yarım çay kaşığı tuz

Kızartmak için;

Sıvı yağ

Yapılışı

Rondoya aldığınız haşlanmış nohuta, soğan, sarımsak ve maydanozu ekleyin. Tüm malzemeler birleşinceye kadar rondodan geçirin.

Nohutlu karışımı uygun bir kaseye aktarın ve un, yumurta, karabiber, toz kişniş ve tuzu ilave edip bir kaşık yardımıyla güzelce karıştırın.

Ardından harcın üzerini streç filme kapatıp, 1 saat kadar buzdolabında dinlendirin.

Sürenin sonunda harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlayın.

Köfte şekli verilen hamuru streç film serili bir tepsiye dizin.

Tüm hamur bitene kadar aynı şekilde parçalar kopartıp yuvarlayın.

Falafelleri buzlukta saklamak isterseniz, donmaları için birkaç saat buzlukta bekletebilir, ardından fermuarlı poşetten bir tane alıp, donan falafelleri içerisine yerleştirebilirsiniz. Bu yöntemi dilerseniz artan falafelleri saklamak için, dilerseniz de ihtiyacınız olduğu an çıkarıp pişirmek için kullanabilirsiniz.

Falafelin sosu için; süzme yoğurda, tahin, limon suyu ve tuzu ekleyin. Tüm malzemeler homojen bir kıvama gelinceye kadar güzelce karıştırın.

Sıra geldi kızartma aşamasına, dışı güzelce kızardıktan sonra kevgir yardımıyla köftelerinizi havlu kağıdı serili bir tabağa alın.

AFİYET OLSUN!



