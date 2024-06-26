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    4. Yok böyle lezzet: patatesli pide tarifi! Kolay patatesli pide nasıl yapılır?

    Yok böyle lezzet: patatesli pide tarifi! Kolay patatesli pide nasıl yapılır?

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    26.06.2024 15:27
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    Patatesli pide tarifi ile evde kolaylıkla yapabileceğiniz lezzetlerden biri. Deneyen herkesin tekrar tekrar yemek isteyeceği patatesli pide tarifi için ilk olarak mayalı hamur hazırlamanız gerekiyor. Daha sonra leziz patatesli iç harçla buluşan hamurları fırına atın ve işte bu kadar! Peki, evde kolay patatesli pide nasıl yapılır, malzemeleri neler?

    Yok böyle lezzet: patatesli pide tarifi! Kolay patatesli pide nasıl yapılır?
    Tarif Puanı
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    Puanınız alınmıştır.
    Kaç kisilik 10
    Hazırlık Süresi 20dk
    Pişirme Süresi 25dk
    Kalori/Porsiyon -

    Patatesli pide tarifi merak edilen tarifler arasında yer alıyor. Fırından yeni çıkmış sıcacık patatesli pidelere kimse hayır diyemiyor. Bu leziz tarifi denemek istiyorsanız patatesli pide tarifine haberimizden ulaşabilirsiniz.

    MALZEMELER

    • 1 su bardağı süt
    • 1 su bardağı su
    • Yarım su bardağı sıvıyağ
    • Aldığı kadar un
    • 1 paket instant maya
    • 1 yumurta sarısı (üzeri için)
    • 1 tatlı kaşığı tuz
    • 1 yemek kaşığı şeker
    • Üzeri için;
    • Yumurta sarısı ve bir tatlı kaşığı pekmez
    • İç malzemesi;
    • 4 adet orta boy patates
    • 1 orta boy soğan
    • Bir miktar toz kırmızıbiber
    • Bir miktar karabiber
    • Bir miktar tuz

    TARİF

    • Hamur yoğurma kabına 2 veya 3 bardak un koyup instant mayayı ve şekeri koyup karıştırın. Daha sonra sütü ve suyu ılık olarak ekleyin.
    • Sıvıyağı ve tuzunu atıp yoğurmaya devam edin. Azar azar unu ekleyip ele hafif yapışan yumuşak hamur elde edin.
    • Üzerini temiz bir bezle örtün ve bir saat mayalandırın.
    • Hamur mayalanırken patatesleri soyup kuşbaşı doğrayın ve sıcak su ile haşlayıp ezin.
    • Soğanı doğrayıp bir miktar sıvıyağ ile kavurun. Patateslerin içine koyun. Baharatlarını ve tuzu katıp karıştırarak biraz soğumasını sağlayın.
    • Bu tarif ile hazırlanan hamurdan 16 beze çıkıyor. Uzunlamasına azıcık unlayarak merdaneyle açın ve patates harcından koyun.
    • Hamuru iki taraftan birbirine tutturun ve alt kısmını yağlı kağıt serili tepsiye koyun.
    • Üzerine yumurta sarısını pekmezle karıştırıp sürün. önceden ısıtılmış 200 derece fırında kontrollü olarak pişirin.
    • Yaklaşık 25 dakika içerisinde pideleriniz pişmiş olacaktır.

    AFİYET OLSUN!
    Chef GPT


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    patates pide tarifi Hamur pide
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