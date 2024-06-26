Yok böyle lezzet: patatesli pide tarifi! Kolay patatesli pide nasıl yapılır?

Patatesli pide tarifi ile evde kolaylıkla yapabileceğiniz lezzetlerden biri. Deneyen herkesin tekrar tekrar yemek isteyeceği patatesli pide tarifi için ilk olarak mayalı hamur hazırlamanız gerekiyor. Daha sonra leziz patatesli iç harçla buluşan hamurları fırına atın ve işte bu kadar! Peki, evde kolay patatesli pide nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Patatesli pide tarifi merak edilen tarifler arasında yer alıyor. Fırından yeni çıkmış sıcacık patatesli pidelere kimse hayır diyemiyor. Bu leziz tarifi denemek istiyorsanız patatesli pide tarifine haberimizden ulaşabilirsiniz.
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