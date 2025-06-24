Yok böyle teklif! Avustralyalı modelden ilginç iş ilanı! 580 bin TL ödeyecek...

Avustralya’nın “en seksi modeli” olarak anılan Alicia Davis, yaz boyunca tenine bronzlaştırıcı yağ ve güneş kremi sürecek kişisel bir asistan arıyor. Davis, Instagram hesabından yayınladığı videoyla başvuruları toplamaya başladı.

Cildinin mükemmel bir şekilde bakıldığından emin olmak için 32 yaşındaki güzel, önümüzdeki üç ay boyunca kendisine bronzlaştırıcı yağ ve güneş koruyucu krem sürecek ideal adaya tam 14.700 sterlin teklif ediyor.

"ULAŞAMADIĞIM BÖLGELER İÇİN..."

Yıllık yaklaşık 280 bin sterlin (yaklaşık 12 milyon TL) kazanan 32 yaşındaki model, ilanla ilgili “Günümün büyük kısmı güneş altında geçiyor. Cildimi korumak ve o parlaklığı sürdürmek için ekstra bir göze ve güçlü ellere ihtiyacım var. Özellikle kendi göremediğim ve ulaşamadığım bölgeler için…” açıklaması yaptı.

MÜSTEHCEN ÇEKİMLERDE DE YANINDA OLACAK

"Detaylara olağanüstü dikkat eden, tutkulu, işinde verimli, dışa dönük ve eğlenceli bir enerjiye sahip birini arıyorum." diyen adayın gizliliğe son derece bağlı olması gerektiğini belirtti. Alicia, işinin yakın temas gerektirdiğini vurgulayarak, "Bu çok kişisel bir rol." dedi. Ayrıca, asistanın zaman zaman çıplak ya da açık içerikli çekimler sırasında yanında bulunacağını ve bu duruma tamamen profesyonel ve rahat yaklaşabilmesi gerektiğini vurguladı.