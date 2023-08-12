Yol Arkadaşım filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yol Arkadaşım filmi nerede çekildi? Bu akşam Star'da!

Yol Arkadaşım filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Komedi türünde gösterime giren film, izleyicilerden büyük bir ilgi gördü. Bu akşam Star TV'de yayınlanacak olan filmin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel oturuyor. Senaristliğini İbrahim Büyükak üstleniyor. İşte Yol Arkadaşım filmi konusu, oyuncuları ve 12 Ağustos Star TV yayın akışı...

YOL ARKADAŞIM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Onur başarısız bir ilaç mümessilidir. Kurban Bayramı'na üç gün kala üç hedefi vardır; Ayvalık’taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref’e rağmen başarmak. Onur, hedeflerini gerçekleştirmek için bir telefon uygulamasıyla tanıştığı ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Şeref ile birlikte eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.

YOL ARKADAŞIM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Oğuzhan Koç

İbrahim Büyükak

Aslı Bekiroğlu

Eda Ece

Emre Kınay

Dilber Ay

YOL ARKADAŞIM FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?

Yol arkadaşım filminin IMDb puanı 6.4 olarak belirlendi.



