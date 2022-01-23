Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Yolculuğunu neyle yaptığını sorduğunuz kişi hangi cevabı verirse gemi yolculuğu yaptığını söylemiş olur?

Yolculuğunu neyle yaptığını sorduğunuz kişi hangi cevabı verirse gemi yolculuğu yaptığını söylemiş olur?

23.01.2022 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Judo sorusu sosyal medyada gündem oldu. "Yolculuğunu neyle yaptığını sorduğunuz kişi hangi cevabı verirse gemi yolculuğu yaptığını söylemiş olur?" sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte sorunun yanıtı...

Yolculuğunu neyle yaptığını sorduğunuz kişi hangi cevabı verirse gemi yolculuğu yaptığını söylemiş olur?

Yolculuğunu neyle yaptığını sorduğunuz kişi hangi cevabı verirse gemi yolculuğu yaptığını söylemiş olur?

A) Sefine
B) Şimendüfer
C) Velespit
D) Tayyare

Doğru yanıtı: A seçeneği - Sefine

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Günahlarından arınmak istedi! Bir anda kaybolduGünahlarından arınmak istedi! Bir anda kayboldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Caminin önünde iç çamaşırıyla poz verdi! Tepkiler gecikmedi

Caminin önünde iç çamaşırıyla poz verdi! Tepkiler gecikmedi

Servet harcadı! Vajina estetiğiyle tasarım yaptırdı

Servet harcadı! Vajina estetiğiyle tasarım yaptırdı

Çocuklarını zorla arabadan indirip sevgilisiyle cinsel...

Çocuklarını zorla arabadan indirip sevgilisiyle cinsel...

Günahlarından arınmak istedi! Bir anda kayboldu

Günahlarından arınmak istedi! Bir anda kayboldu

İlginizi Çekebilir

Net görüntü kalitesi ile keyifle çalışabileceğiniz en iyi monitör modelleri

Net görüntü kalitesi ile keyifle çalışabileceğiniz en iyi monitör modelleri

Doktorlar doğumhanenin kapılarını kapatıp polisi aradı

Doktorlar doğumhanenin kapılarını kapatıp polisi aradı

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

Bunu hep yapıyor! İç çamaşırlı pozlarıyla anlattı

Bunu hep yapıyor! İç çamaşırlı pozlarıyla anlattı

Koronavirüsü bilmişti! “İnsanlar hasta olmayacak ama...”

Koronavirüsü bilmişti! “İnsanlar hasta olmayacak ama...”

Henüz 10 yaşında! “Emekliliğime az kaldı”

Henüz 10 yaşında! “Emekliliğime az kaldı”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.