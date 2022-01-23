ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Judo sorusu sosyal medyada gündem oldu. "Yolculuğunu neyle yaptığını sorduğunuz kişi hangi cevabı verirse gemi yolculuğu yaptığını söylemiş olur?" sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte sorunun yanıtı...
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