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Yonca Evcimik'in 61. yaş pozunu gören inanamadı! Güzelliğiyle büyüledi '18 görünümlü 61'

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
16.09.2024 01:18
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Şarkıcı Yonca Evcimik, 61. yaşını devirdi. Doğum gününe özel pozlar veren ünlü isim Instagram takipçilerine özel paylaşım yaptı. Evcimik'in 61. yaşa özel pozları adeta yıktı geçti. Ünlü şarkıcıya kutlama yorumları yağarken genç görünümü de dikkat çekti.

Yonca Evcimik'in 61. yaş pozunu gören inanamadı! Güzelliğiyle büyüledi '18 görünümlü 61'

Gerçek adı Fatma Yonca Evcimik olan ünlü şarkıcı güzelliğiyle gençlere taş çıkartıyor. Yıllar içerisindeki değişimiyle gündem olan Evcimik 61. yaşına özel pozlar verdi. Yonca Evcimik doğum gününe özel pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

YONCA EVCİMİK 61 YAŞINDA!

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Sevilen şarkıcı Yonca Evcimik 61. yaşına özel pozlarını Instagram hesabında paylaştı.

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Evcimik 61 yaş pozlarına "Bugün benim doğum günüm. Hoş geldin yeni yaşım. Sağlık, huzur ve bereketinle gel 61" açıklamasını ekledi.

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Yaşından oldukça genç görünen Yonca Evcimik'e takipçilerinden '18 görünümlü 61', '61 değil 16'dır o yanlışsınız.', 'Mutlu yıllar' şeklinde yorumlar geldi.

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Instagram hesabından 500 bini aşkın takipçisi olan Evcimik sık sık paylaşımlar yapıyor.

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Yonca Evcimik
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