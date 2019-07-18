MAGAZİN

Yonca Evcimik’ten Jennifer Lopez’e direk dansı göndermesi

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.07.2019 11:52 | Son Güncelleme

Şarkıcı Yonca Evcimik sosyal medya hesabından paylaştığı video üzerinden şarkıcı Jennifer Lopez'e meydan okudu. Evcimik direk dansı yaparak Lopez'e göndermede bulundu.

Sadece şarkılarıyla değil danslarıyla da 90’lı yıllara damga vuran Yonca Evcimik, eski yıllara gönderme yapılan perşembe gününü unutmadı ve 2017 yılına ait bir direk dansı performansını takipçileriyle paylaştı.

Evcimik, bu performansı paylaşırken aynı zamanda eylül ayında filmi vizyona girecek olan Jennifer Lopez’e meydan okumayı da ihmal etmedi.

Lopez'in filmde bir dansçıyı canladıracağını öğrenen Evcimik paylaşımında “TBT vakti sene 2017… Direk dansı benden sorulur Jennifer Lopez! Duydum ki Eylül ayında çıkacak olan filminde direk dansı yapıyormuşsun, hangimiz iyi tartışmaya açmıyorum bile…” notunu düştü.

Ünlü şarkıcının paylaşımına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

Jennifer Lopez'in başrolünde olduğu Hustlers filminde; Wall Street müşterilerine şantaj yapmak için bir araya gelen eski bir striptiz kulübü çalışanlarının hikayesi anlatılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Yonca Evcimik Jennifer Lopez

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