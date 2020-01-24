Yonca Evcimik'ten Mustafa Sandal yorumu

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; şarkıcı Yonca Evcimik, önceki akşam Çırağan Sarayı'nda düzenlenen "Love İstanbul" ödül törenine katılan ünlü isimler arasındaydı.

Mustafa Sandal'ın kaleme aldığı "Beni Ağlatma" adlı kitabında adı geçen Evcimik'e muhabirler "Mustafa Sandal kitap yazdı. Size de kitabında yer verdi. Ne söylemek istersiniz?" sorusunu yöneltti.

KAÇAMAK YANIT

Evcimik, konuyla ilgili "Ben de kitap yazdım, hayvanlarla ilgili. 'Var Olmak Hatır' diye. Tüm geliri sokak hayvanları için harcanıyor. Ayrıca bütün kolejlerde 2. sınıf ders kitabı olarak kabul edildik. 5 tane Arap ülkesine satıldı" şeklinde kaçamak cevap verdi.

"GEREK YOK"

Muhabirlerin tekrar aynı soruyu ısrarlı şekilde sormasına karşı şarkıcı, "Böyle bir kitabım olduğu için ortada, onun hakkında konuşmaya gerek yok. Ben okumadım. Yorum yapmayayım. Fikrim yok. O yüzden kendi kitabımı araya sıkıştırıyorum" ifadelerini kullandı.

