Yonca Evcimik'ten sosyal medya yasasının hızına tepki!

Yonca Evcimik, yaptığı sosyal medya paylaşımları ile kendisini sevenlerine hatırlatıyor. Dansı hayatının merkezine koyan ve bu sayede fit görüntüsünü sürdürmeyi başaran Yonca Evcimik sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

Mecliste tatil öncesi gündeme getirilen ve saatler içerisinde yürürlülüğe sokulan sosyal medya yasası hakkında paylaşımda bulunan Evcimik önemli bir uyarıda bulundu.

Kadınlara uygulanan şiddet eylemleri karşısında yasaların yetersiz kaldığını söyleyen ve uzun yıllardır hayvanlara uygulanan şiddet konusunda caydırıcı cezalar çıkarılmasını bekleyenlerin sesi olan Yonca Evcimik, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:



"Sosyal medya yasası çıkmış! Ne çabuk… Senelerdir yeni yasalar bekliyoruz, kadın için hayvanlar için…”

