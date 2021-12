Yönetmen Adil El Arbi, Batgirl filminin çekimlerinin başladığını duyurdu

DC Genişletilmiş Evreni'nin bir parçası olacak filmin senaryosu, Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn, Bumblebee, Shut In gibi filmlerin senaryolarına imza atan Christina Hodson tarafından yazıldı. Filmin oyuncu kadrosunda Leslie Grace, J.K. Simmons, Jacob Scipio ve Brendan Fraser yer alıyor.

KONUSUNA GÖZ KIRPTI

Adil El Arbi’nin çekimlerin başladığını duyurduğu sosyal medya paylaşımı film için oluşturulan stüdyodan çekildi. Arbi, Barbara Gordon'a ait Gotham Şehri Polis Departmanı masasında bir kare yayınladı.

Filmin konusuyla ilgili henüz çok fazla bir bilgi olmasa da, Barbara Gordon'ın babasının altında çalışan bir polis olmasının, bir suç savaşçısına dönüşümünü nasıl etkileyeceği şimdiden merak uyandırıyor. Filmin yayın tarihi henüz açıklanmadı.