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Yönetmen Adil El Arbi, Batgirl filminin çekimlerinin başladığını duyurdu

01.12.2021 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adil El Arbi ve Bilall Fallah tarafından yönetilen HBO Max filmi Batgirl'ün çekimleri başladı. Yönetmen Adil El Arbi, filmin çekimlerinin başladığını sosyal medyadan paylaştığı bir fotoğrafla duyurdu.

Yönetmen Adil El Arbi, Batgirl filminin çekimlerinin başladığını duyurdu

DC Genişletilmiş Evreni'nin bir parçası olacak filmin senaryosu, Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn, Bumblebee, Shut In gibi filmlerin senaryolarına imza atan Christina Hodson tarafından yazıldı. Filmin oyuncu kadrosunda Leslie Grace, J.K. Simmons, Jacob Scipio ve Brendan Fraser yer alıyor.

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KONUSUNA GÖZ KIRPTI

batgirl

Adil El Arbi’nin çekimlerin başladığını duyurduğu sosyal medya paylaşımı film için oluşturulan stüdyodan çekildi. Arbi, Barbara Gordon'a ait Gotham Şehri Polis Departmanı masasında bir kare yayınladı.

Filmin konusuyla ilgili henüz çok fazla bir bilgi olmasa da, Barbara Gordon'ın babasının altında çalışan bir polis olmasının, bir suç savaşçısına dönüşümünü nasıl etkileyeceği şimdiden merak uyandırıyor. Filmin yayın tarihi henüz açıklanmadı.

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