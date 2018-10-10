Yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü'den aşk paylaşımı

'Dudullu Postası' dizisinde tanışan ve sette başlayan yakınlaşmayı aşka dönüştüren ikilinin ilişkisi uzun süre gözlerden uzaktaydı.

Çiftin geçen ay ilk kez el ele kameralar karşısına çıkmasından sonra bazı detaylar kafa karıştırmıştı.

Bu detaylardan birisi Onur Ünlü'nün paylaştığı videoda Hazar Ergüçlü'ye karşı kaba davranışıydı ve bunu takipçileri de eleştirmişti.

Onur Ünlü'nün bu hali garipsenirken, en sonunda Hazar Ergüçlü'nün paylaştığı fotoğraf, 'işte bu' dedirtti.

Hazar Ergüçlü bir taksi içerisinde çekilmiş pozlarını takipçileriyle yoruma kapalı bir şekilde paylaştı. İki sevgilinin mutlu oldukları da gözlerden kaçmadı.