MAGAZİN

Yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü'den aşk paylaşımı

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.10.2018 11:36 | Son Güncelleme

Oyuncu Hazar Ergüçlü (25) kendisinden 19 yaş büyük sevgilisi yönetmen Onur Ünlü (46) ile pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü'den aşk paylaşımı

'Dudullu Postası' dizisinde tanışan ve sette başlayan yakınlaşmayı aşka dönüştüren ikilinin ilişkisi uzun süre gözlerden uzaktaydı.

Çiftin geçen ay ilk kez el ele kameralar karşısına çıkmasından sonra bazı detaylar kafa karıştırmıştı.

Bu detaylardan birisi Onur Ünlü'nün paylaştığı videoda Hazar Ergüçlü'ye karşı kaba davranışıydı ve bunu takipçileri de eleştirmişti.

Onur Ünlü'nün bu hali garipsenirken, en sonunda Hazar Ergüçlü'nün paylaştığı fotoğraf, 'işte bu' dedirtti.

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Hazar Ergüçlü bir taksi içerisinde çekilmiş pozlarını takipçileriyle yoruma kapalı bir şekilde paylaştı. İki sevgilinin mutlu oldukları da gözlerden kaçmadı.

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattıOnur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı
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Anahtar Kelimeler:
Onur Ünlü Hazar Ergüçlü

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